健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎

2025/11/01 16:15

菲律賓華僑陳明珠醫師守護恆春半島34年，過勞洗腎仍不停步，讓山海之間的孩子與母親都不再孤單，獲頒醫療奉獻獎。（記者邱芷柔攝）

菲律賓華僑陳明珠醫師守護恆春半島34年，過勞洗腎仍不停步，讓山海之間的孩子與母親都不再孤單，獲頒醫療奉獻獎。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。

陳明珠只是多位醫療奉獻者的縮影，第35屆醫療奉獻獎今（1）日登場，共62件參選，最終選出個人醫療奉獻獎10名、特殊貢獻獎1名，以及團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各1名。今年得主多長年深耕偏鄉、離島與弱勢族群，用實際行動為台灣醫療現場寫下動人篇章。

長駐霧社山區30餘年的林慈龍醫師，早期每週看診六天、從早到晚無休，推動霧社急診醫療中心成立並支援晚診十年，是原鄉居民最信任的守護者。吳雪紅護理師多次參與重大災難救護，包括中科院爆炸、復興航空空難與八仙塵爆等事件，也自願赴金門、澎湖支援心臟手術，近年更推動器官捐贈與移植服務。

黃福傳牙醫師則長年奔走於屏東、台東原鄉巡迴醫療，深入國小教導口腔衛教，也參與醫缺方案，讓偏鄉孩子不再因距離失去健康笑容。胡錫鰹醫師在南投偏鄉服務超過30年，即使罹癌住院仍堅持返所看診，為高齡者設計貼心流程，被鄉親稱為「最溫暖的醫師」。

賴力行醫師返鄉服務仁愛鄉衛生所，為了與部落居民溝通無礙努力學習族語，也引進預防保健與專科醫療，走遍山地部落提升照護品質。屏北地區唯一的小兒外科醫師洪慶憲醫師，27年間為逾5000名兒童開刀，被譽為「國寶級醫師」。

郭春吉中醫師自民國92年起巡迴屏東與澎湖偏鄉行醫，學習原民語與病人對話，解決偏鄉中醫醫療缺口。服務花東近40年的陳英和醫師，首創「僵直性脊椎炎駝背矯正手術」，技術被收錄美國醫學教科書，讓世界看見台灣醫者的實力。林知遠醫師致力精神醫療，在玉里推動康復之家與社區家園，協助病友重返社會，打造真正的療癒之城。

特殊貢獻獎得主林芳郁醫師為心臟不整脈及瓣膜整形手術先驅，推動公平手術分配制度、杜絕紅包文化，並創立EMT雙軌救護制度，帶動台灣急救體系革新。

團體醫療奉獻獎頒給羅東聖母醫院社區醫學部，醫師團隊橫跨宜蘭山海70公里、全年無休巡診，將全人照護理念落實偏鄉；團體貢獻獎由癌症希望基金會獲得，成立23年來建構癌友支援系統、推動癌症資源中心與數位平台，提升病友照護與健康識能。

