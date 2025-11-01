健康網》5大掉髮困擾 美網紅醫：呵護它並不難

長期掉髮是不少人困擾，美國家庭醫師米奇．賴斯博士指出，在攝取食物上，每日一定要吃蛋白質達90-100克；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕掉髮一直是令人困擾的問題。美國家庭醫師米奇．賴斯博士（Dr.Mitch Ric）認為，有5大掉髮情況。台灣大學研究團隊成功開發出一款外用生髮精華液，能在短短20天內刺激毛囊重生，振奮人心，不過，這項發現還在動物實驗階段。

台大醫學工程系團隊發現生髮皮下脂肪細胞會釋放一種「單元不飽和脂肪酸（MUFAs）」，這就是啟動毛囊幹細胞的關鍵訊號。這個原理被應用到精華液實驗後，證實真的能在約20天內看到毛囊再生反應。

米奇．賴斯在YouTube上分享，救髮的關鍵影片，吸引不少人關注。他說，掉髮不是隨機發生的，有其規律，了解掉髮的模式，能追蹤回病因。可歸納成5項原因：

●突然掉髮：

大量掉髮，且散佈整顆頭，常見於壓力大、產後荷爾蒙變化、重大疾病或手術、嚴重節食等。也別太沮喪，一般來說，依頭髮生命週期，通常3到4個月可望恢復。

●漸進性變薄（雄性禿）：

女性及男性典型的遺傳性掉髮，與荷爾蒙和基因有關，表現為中分髮線變寬、頭頂頭髮變稀，部分人馬尾也變細。這些現況多與多囊性卵巢症候群、胰島素阻抗、高DHEA或睪固酮、雌激素過多相關，米奇．賴斯建議，需詳細血液檢查及生活習慣調整。

●局部斑狀掉髮（斑禿）：

自身免疫疾病，頭髮斑塊狀脫落，可能與橋本氏甲狀腺炎及壓力相關，這個現象也需要皮膚科或風濕科合作診治。

●頭髮脆弱易斷：

若頭髮變乾、變脆或髮質上的變化，可能與營養不良及甲狀腺功能異常有關。米奇．賴斯認為，需檢查鐵蛋白、鐵質、維生素B12、葉酸及甲狀腺功能（TSH、T3、T4）。

●頭皮發炎：

頭皮癢且有頭皮屑，頭皮生態失衡可能因酵母菌、黴菌或免疫刺激，毛囊被堵塞。米奇．賴斯建議，治療同時診斷，消炎後病情改善即找到病因。

米奇．賴斯表示，可從兩方面了解與改善掉髮：

●檢查項目：

1.鐵蛋白（理想>70 ng/mL）

2.維生素D（理想40-80 ng/mL）

3.維生素B12（至少 ~500 pg/mL）

4.TSH/free T3/T4

5.自體免疫篩檢（如 ANA）。

●生活改善：

1.確保每日蛋白質攝取至少90-100克，同時攝取膠原蛋白、維生素C。

2.穩定血糖：早上起床後先蛋白質、避免大量碳水化合物或含糖飲品；飯後可散步10-15分鐘。

3.頭皮護理：使用含酮康唑洗髮精2-3次/週，並可塗抹茶樹油或迷迭香精油。

4.減壓：建議可以寫日記、自然散步、運動。

不過，米奇．賴斯說，若已有診斷（如 AGA、斑禿），應儘早就醫、與皮膚科、內分泌科、免疫風濕科等進一步了解自身的問題。

