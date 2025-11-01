沒有健保年代他們就在！ 衛福部長致敬醫奉獎得主：守護最小的弟兄

第35屆醫療奉獻獎今（1日）登場，多位得獎者服務偏鄉超過30年，衛福部長石崇良說，在沒有健保的年代，早已有許多醫護默默守護最需要的人。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮今（1日）登場，今年共有62件參選，最終選出個人醫療奉獻獎10名、特殊貢獻獎1名，以及團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各1名。衛福部長石崇良致詞時表示，今（2025）年是健保開辦30週年，也是醫療奉獻獎第35屆，代表在健保制度尚未建立之前，就已經有許多醫師與醫療人員默默守護偏鄉與弱勢，照顧最需要幫助的人，這正是醫療奉獻獎所要表彰的精神。

此次個人獎得主包括林慈龍、吳雪紅、黃福傳、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、郭春吉、陳英和、林知遠等醫師與護理師，特殊貢獻獎由林芳郁醫師獲得；團體醫療奉獻獎頒給羅東聖母醫院社區醫學部，團體貢獻獎則由癌症希望基金會獲得。

石崇良說，今年的得獎者中有長年服務偏鄉超過30年的醫師與護理人員，也有投入罕病、精神病患、兒童照護及制度建構者，不論背景是什麼，得獎者們都在實踐一個信念，「就像聖經裡教我們的，要去照顧最小的弟兄。」他感性表示，一個社會之所以偉大，是因為人們懂得互助、發揮人性最大的光彩，而這些得獎者正是映照出人性偉大的典範。他也特別提到，在偏鄉留才困難的情況下，許多醫護仍願意長年堅守崗位，背後都仰賴家屬的理解與支持。

石崇良進一步指出，除了個人的奉獻外，制度也必須不斷完善，健保開辦30年來，為全民創造健康平權與全面覆蓋的體系，但同時也面臨人力不足、醫療投資不夠等挑戰。總統賴清德上任後，責成衛福部勇於面對問題、積極解決，健保總額從開辦時的3000億元，明年將首度突破1兆元，明年的總額成長率也維持5.5%，預算也將優先調整如急重症、小兒科等領域，改善人力短缺問題。

石崇良也說，今年起啟動的「健康台灣深耕計畫」，五年編列489億元，從醫院、公會到診所共同參與，用於強化基礎建設、改善職場環境、培育人力與導入智慧科技，讓醫療體系能夠「脫胎換骨」。

「投入這麼多資源，最重要的指標是偏鄉醫療與健康平權是否更好，最終的目標，是讓所有人都更健康。」石崇良說，衛福部也將持續強化前端預防保健，今年癌症篩檢預算已從28億元增加到68億元，接下來要繼續整合資源，並將花蓮秀林鄉的「全人照護模式」擴展到全台十個鄉鎮，讓健康不再有距離。

