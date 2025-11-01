自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

沒有健保年代他們就在！ 衛福部長致敬醫奉獎得主：守護最小的弟兄

2025/11/01 16:19

第35屆醫療奉獻獎今（1日）登場，多位得獎者服務偏鄉超過30年，衛福部長石崇良說，在沒有健保的年代，早已有許多醫護默默守護最需要的人。（記者邱芷柔攝）

第35屆醫療奉獻獎今（1日）登場，多位得獎者服務偏鄉超過30年，衛福部長石崇良說，在沒有健保的年代，早已有許多醫護默默守護最需要的人。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕第35屆醫療奉獻獎頒獎典禮今（1日）登場，今年共有62件參選，最終選出個人醫療奉獻獎10名、特殊貢獻獎1名，以及團體醫療奉獻獎與團體貢獻獎各1名。衛福部長石崇良致詞時表示，今（2025）年是健保開辦30週年，也是醫療奉獻獎第35屆，代表在健保制度尚未建立之前，就已經有許多醫師與醫療人員默默守護偏鄉與弱勢，照顧最需要幫助的人，這正是醫療奉獻獎所要表彰的精神。

此次個人獎得主包括林慈龍、吳雪紅、黃福傳、陳明珠、胡錫鰹、賴力行、洪慶憲、郭春吉、陳英和、林知遠等醫師與護理師，特殊貢獻獎由林芳郁醫師獲得；團體醫療奉獻獎頒給羅東聖母醫院社區醫學部，團體貢獻獎則由癌症希望基金會獲得。

石崇良說，今年的得獎者中有長年服務偏鄉超過30年的醫師與護理人員，也有投入罕病、精神病患、兒童照護及制度建構者，不論背景是什麼，得獎者們都在實踐一個信念，「就像聖經裡教我們的，要去照顧最小的弟兄。」他感性表示，一個社會之所以偉大，是因為人們懂得互助、發揮人性最大的光彩，而這些得獎者正是映照出人性偉大的典範。他也特別提到，在偏鄉留才困難的情況下，許多醫護仍願意長年堅守崗位，背後都仰賴家屬的理解與支持。

石崇良進一步指出，除了個人的奉獻外，制度也必須不斷完善，健保開辦30年來，為全民創造健康平權與全面覆蓋的體系，但同時也面臨人力不足、醫療投資不夠等挑戰。總統賴清德上任後，責成衛福部勇於面對問題、積極解決，健保總額從開辦時的3000億元，明年將首度突破1兆元，明年的總額成長率也維持5.5%，預算也將優先調整如急重症、小兒科等領域，改善人力短缺問題。

石崇良也說，今年起啟動的「健康台灣深耕計畫」，五年編列489億元，從醫院、公會到診所共同參與，用於強化基礎建設、改善職場環境、培育人力與導入智慧科技，讓醫療體系能夠「脫胎換骨」。

「投入這麼多資源，最重要的指標是偏鄉醫療與健康平權是否更好，最終的目標，是讓所有人都更健康。」石崇良說，衛福部也將持續強化前端預防保健，今年癌症篩檢預算已從28億元增加到68億元，接下來要繼續整合資源，並將花蓮秀林鄉的「全人照護模式」擴展到全台十個鄉鎮，讓健康不再有距離。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中