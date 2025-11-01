自由電子報
健康 > 杏林動態

醫學人文特展 台南吳園掀幕 張張有溫度

2025/11/01 15:42

「奇美月」醫學人文特展，真實醫護互動照片，形成另一種人文藝術畫面。（記者洪瑞琴攝）

「奇美月」醫學人文特展，真實醫護互動照片，形成另一種人文藝術畫面。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當醫療不只是白袍與儀器，而是一段段生命的故事。「奇美月─深耕台南．健康台灣」醫學人文特展，今（1）日在台南吳園登場。展覽以醫師、護理師與病人間的真實互動為主題，一張張照片、一段段文字，記錄那些溫柔而堅定的瞬間，構成另一種動人的藝術畫面。

奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院）於11月推出整月系列活動，串聯奇美博物館、吳園與奇美醫院三處場域，將醫療專業、醫學教育、人文藝術與社區生活結合，實踐「無牆醫院」理念，讓健康走出院所、深入城市。這也是呼應衛福部「健康台灣深耕計畫」的行動，推動「學習型照護聯盟」與「群體健康價值」的理念落地生根。

「奇美月」吳園醫學人文特展，將展至11月16日。（記者洪瑞琴攝）

「奇美月」吳園醫學人文特展，將展至11月16日。（記者洪瑞琴攝）

奇美醫院副院長湯宏仁表示，奇美醫療體系就像一本厚實的書，每一頁都藏著不同的生命故事。奇美月不只是活動，更是一場行動，讓醫療專業與人文藝術交會，讓關懷從病房延伸到社區。希望透過這樣的方式，讓醫學教育、智慧醫療與藝術能彼此對話，也讓照護變得更有溫度。

南市副市長葉澤山致詞表示，奇美醫療體系是市民最信賴的「護民神山」，長年守護大台南健康。這次活動結合醫療專業與城市文化地標，讓健康理念自然融入生活，不只是醫院的活動，更是一座城市共同的呼吸節奏。

「奇美月─深耕台南．健康台灣」展期即日起至11月16日止，邀請民眾一起看見醫療背後的故事，感受一份對生命的敬意與守護。

