限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
醫學人文特展 台南吳園掀幕 張張有溫度
〔記者洪瑞琴／台南報導〕當醫療不只是白袍與儀器，而是一段段生命的故事。「奇美月─深耕台南．健康台灣」醫學人文特展，今（1）日在台南吳園登場。展覽以醫師、護理師與病人間的真實互動為主題，一張張照片、一段段文字，記錄那些溫柔而堅定的瞬間，構成另一種動人的藝術畫面。
奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院）於11月推出整月系列活動，串聯奇美博物館、吳園與奇美醫院三處場域，將醫療專業、醫學教育、人文藝術與社區生活結合，實踐「無牆醫院」理念，讓健康走出院所、深入城市。這也是呼應衛福部「健康台灣深耕計畫」的行動，推動「學習型照護聯盟」與「群體健康價值」的理念落地生根。
請繼續往下閱讀...
奇美醫院副院長湯宏仁表示，奇美醫療體系就像一本厚實的書，每一頁都藏著不同的生命故事。奇美月不只是活動，更是一場行動，讓醫療專業與人文藝術交會，讓關懷從病房延伸到社區。希望透過這樣的方式，讓醫學教育、智慧醫療與藝術能彼此對話，也讓照護變得更有溫度。
南市副市長葉澤山致詞表示，奇美醫療體系是市民最信賴的「護民神山」，長年守護大台南健康。這次活動結合醫療專業與城市文化地標，讓健康理念自然融入生活，不只是醫院的活動，更是一座城市共同的呼吸節奏。
「奇美月─深耕台南．健康台灣」展期即日起至11月16日止，邀請民眾一起看見醫療背後的故事，感受一份對生命的敬意與守護。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應