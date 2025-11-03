限制級
健康網》硬水煮沸除微塑膠 研究發現可達9成
〔健康頻道／綜合報導〕飲水中含有微塑膠，總是讓人不安。科學家已在人類血液、母乳和接受手術患者的肺部都發現了微塑膠。去（2024）年一項新的研究發現，只要在硬水中煮沸，就可以去除90%的微塑膠。
這項研究刊登在《Environmental Science & Technology Letters》期刊上。研究人員將微塑膠分別添加到軟水和硬水中，煮沸5分鐘。結果顯示，軟水可以去除25%的微塑膠，而硬水則可以達90%。
研究發現，富含礦物質的硬水煮沸後會產生碳酸鈣，而碳酸鈣會在鍋子和茶壺中形成一層白堊質的外殼。科學家指出，微小的碳酸鈣顆粒會吸附塑膠顆粒，這些碳酸鈣顆粒足夠大，可以用咖啡濾紙過濾去除。也就是說，隨著水垢形成，塑膠顆粒會沉到水壺底層。
自來水公司表示，將水分為「硬水」和「軟水」，是依據水中硬度成分的多寡而定，特別是指碳酸鈣和碳酸鎂的含量。
一般地下水常含有碳酸氫鈣硬度，當被煮沸時會變成碳酸鈣（即俗稱的鍋垢）。而俗稱軟水，指的是水中的鈣質和鎂質含量較少；硬水則是水中的鈣質和鎂質含量較多，但目前並無一定標準。
軟水：台北、桃園、台中、新北、基隆。
硬水：新竹、彰化、南投、花蓮、台東。
超硬水：高雄、台南、屏東、澎湖、金門。
