健康網》別忽視「晨勃」醫：心血管健康指標

〔健康頻道／綜合報導〕男性若沒在「對的時間」勃起，恐怕不只是性功能障礙，有其他的健康問題，例如晨勃。義大醫院泌尿科主治醫師黃維倫說明，男人沒有晨勃可能不只是性功能障礙，可能也是健康重要的警訊。

什麼是晨勃？黃維倫在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」說明，男性在睡眠過程中，本來就會自然發生多次勃起。這是所謂的「夜間陰莖勃起」（NPT）。而常常早上起床時，勃起的狀態還沒消掉，所以就被稱作晨勃。

偶爾沒晨勃可能跟壓力大、睡不好有關。但如果連續好幾週或好幾個月都沒有，可能就不只是疲勞的問題了。勃起功能障礙可能與以下問題有關：

・睪固酮低下（俗稱男性更年期）

・高血壓、高血脂、糖尿病

・心血管疾病（中風、心肌梗塞）

・神經系統疾病、脊椎問題

・長期失眠、焦慮、憂鬱症

為什麼泌尿科醫師會特別關注晨勃？原因在於晨勃與勃起功能障礙，有密不可分的關係。而勃起功能障礙又被稱為「心血管疾病的先行指標」。陰莖動脈的直徑是1-2mm，而心臟冠狀動脈大約是3-4mm，當血管發生病變的時候，越細的血管就越容易受到影響。所以性功能障礙就可能比心肌梗塞的症狀更早出現。

黃維倫補充，根據《Circulation》和《Nature Reviews Cardiology》的研究指出：出現勃起功能障礙的男性，在未來2～5年內發生重大心血管疾病的風險，是正常男性的2倍。這就是為什麼「晨勃」的消失，不只是性功能問題，而是身體在暗示：「全身的血管健康可能開始出現問題了！」

最後黃維倫強調，如果發現你或你的另一半最近都沒晨勃，性功能狀況也不如以往，建議你盡早就醫做進一步檢查，別延誤身體的重要警訊。

