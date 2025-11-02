健康網》新冠疫病感染後腦霧 日研揪出受體異常 理解力受影響

新冠肺炎出現腦霧，被日本科學家證實腦部的AMPAR受體密度高，也使得染疫後，有超過8成的人仍受苦其中；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕新冠肺炎疫情爆發已很多年，但是日本市立橫濱大學發現，對於SARS-CoV-2感染的影響仍未完全解謎，尤其在感染新冠肺炎後，出現慢性疾病，其中最令染疫過的人困擾的是「腦霧」，目前有超過8成的人仍持續不舒服。

逾8成持續被腦霧影響

根據今（2025）年10月《腦通訊》（Brain Communications）期刊，日本橫濱市立大學醫學院教授高橋卓長期研究新冠肺炎造成腦霧的成因，發現被染疫者的AMPA受體（AMPAR）表達紊亂。團隊用一種分子腦影像技術（[11C]K-2 AMPAR PET）觀察到異象。

根據亞東醫院衛教資料，腦霧是一種神經症狀，形容大腦的運作出問題，使患者思考、專注力和理解力都受到影響，如同陷入迷霧一般。

腦霧症狀 心理疾病居多

不過，腦霧並不是一種特殊疾病的名稱，而是形容一種症狀的名詞，許多不同的疾病都可能有類似腦霧的症狀，像是腦膜炎、急性瞻妄、睡眠障礙、長期情緒困擾、免疫疾病等。最常出現的症狀：頭痛、頭暈、記憶力減退、專注力下降、理解力異常、焦慮、憂鬱或失眠。

高橋卓透過比較30名新冠肺炎患者和80名健康個體的影像進行分析，染疫者的腦AMPAR受體的密度顯著且普遍增加。這種受體密度的增加與認知障礙的嚴重程度直接相關，顯示這些分子變化與症狀之間有明顯的關聯。此外，各種發炎標記物的濃度也與AMPAR受體水平相關，顯示發炎與受體表現之間可能存在相互作用。

抑制AMPAR活性 可望成為新藥方向

AMPA受體（AMPAR）是神經元之間傳遞訊號的關鍵角色，負責「記憶」與「學習」。高橋卓表示，抑制AMPAR活性的藥物可能是緩解腦霧的可行方法。

