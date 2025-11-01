自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》長庚檢驗醫學教育備受肯定 IFBLS主席親蒞參訪

2025/11/01 14:46

國際生物醫學實驗科學聯盟（IFBLS）主席Gabriella Lillsunde Larsson（右五）參訪林口長庚醫院與醫學教育體系。（林口長庚醫院提供）

國際生物醫學實驗科學聯盟（IFBLS）主席Gabriella Lillsunde Larsson（右五）參訪林口長庚醫院與醫學教育體系。（林口長庚醫院提供）

〔健康頻道／綜合報導〕經歷10年耕耘，長庚醫學教育研究中心推動高品質醫學教育研究，結合體系各職類專責教學醫師、護理及各醫事職類專責教學團隊。國際生物醫學實驗科學聯盟（IFBLS）主席Gabriella Lillsunde Larsson日前參訪林口長庚醫院與醫學教育體系，肯定長庚以臨床與基礎並進的創新動能。

檢驗醫學教育是長庚醫學教育很重要的一環。部長黃瓊瑰表示，目前已完成全國醫事檢驗師公版EPA（Entrustable Professional Activities，可信賴專業活動）建置，將臨床工作切分為可被授權的任務並依風險與複雜度分級監督。

黃瓊瑰說，首批公版包含：EPA1採血作業、EPA2血庫備血作業、EPA3尿液常規檢驗、EPA4全血球計數與白血球分類作業、EPA5自動化生化檢驗分析作業。透過醫學教育（CBME）的訓練架構，長庚建立可衡量、可追蹤的標準化教學模式，除了強化病人安全並與國際品質框架接軌，更落實醫學中心需培育優秀醫療人才的社會責任。

黃瓊瑰認為，檢驗醫學部在醫院中就像軍隊裡的情報部門，在幕後收集資訊，進行一個又一個嚴謹的檢驗，找出對抗疾病最關鍵的證據。全體檢驗醫學部人員不分晝夜，全年無休對抗疾病這個邪惡勢力，為整個醫療團隊擔任堅強後盾，提供最佳的檢驗報告打贏病疾。

現代醫療中有近70%的重要決策必須根據檢驗/檢查的結果而決定，可知檢驗醫學於現代醫學的重要性。長庚將持續以實證成果與標準化工具，推動醫學與檢驗教育在台灣與國際的深度連結與影響力。

