健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

公費雙疫苗第二階段開放50至64歲接種 高市設74場社區接種站

2025/11/01 13:13

公費雙疫苗第二階段開放50至64歲接種，高市設74場社區接種站。（資料照）

公費雙疫苗第二階段開放50至64歲接種，高市設74場社區接種站。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕第二階段公費流感及新冠疫苗今（1）日起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，高市開設74場雙疫苗社區接種站，並與大賣場合作，包括全聯開設22場次、家樂福開設6場次疫苗接種站，便利民眾接種。

高市衛生局表示，統計至114年10月31日，本市流感疫苗接種率65歲以上長者約40%，學齡前幼兒約50%，尚未完成接種的長輩及幼兒，也可把握此段時間儘速完成接種，降低重症死亡風險。

衛生局強調，公費流感及新冠疫苗第二階段自今天起，擴大開放50歲以上民眾接種，因公費疫苗數量有限，將採用完為止，符合條件的民眾可把握機會。

有關高雄市公費流感及新冠疫苗合約醫療院所、社區接種站及相關接種資訊，可至衛生局官網「最新消息」查詢。

