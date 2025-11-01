今日起 50歲以上民眾公費接種流感、新冠疫苗

疾管署署長羅一鈞帶頭接種流感疫苗。（疾管署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕疾病管制署今天（1日）宣布，11月1日起開放50歲到64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。今（2025）年全國約有4400餘家接種合約院所，共同提供公費疫苗接種。

疾管署長羅一鈞表示，民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近合約院所，先行電洽院所或站點確認或預約，以免因無開診或人潮眾多而影響接種。接種時要帶健保卡及相關證明文件如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等，並佩戴口罩、保持安全距離及執行手部衛生等措施。

今年疾管署持續與全聯及各縣市衛生局公益合作，在全聯、大全聯指定門市設置疫苗接種站，方便民眾就近接種公費流感及新冠疫苗。 羅一鈞表示，長者及慢性疾病等高風險族群易在感染流感與新冠病毒後併發重症，增加住院及死亡風險。

另外，一般健康成人隨著年齡增長，免疫系統功能也會逐漸下降，感染病毒後發生重症住院的風險將漸增，且50歲到64歲族群多是家庭中最有力的經濟支柱，呼籲在此年齡層的民眾積極來接種公費疫苗保護自己的健康，也讓家人安心。

疾管署呼籲民眾，流感和新冠病毒每年都在變異，因此每年都要接種才能更新保護力，而預防勝於治療，建議民眾應及早施打以獲得充足的防護力。

