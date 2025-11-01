自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》新生兒好眠祕訣公開 新手爸媽育兒寶典

2025/11/01 19:21

嬰兒們乖乖睡著，是所有父母的願望。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

嬰兒們乖乖睡著，是所有父母的願望。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

文／楊家姍

對多數新手父母而言，如何讓新生兒安穩入睡，往往是一場甜蜜卻不簡單的挑戰。尤其對於出生後生理尚未成熟的新生兒，更容易受到光線、聲音及觸覺等外在刺激干擾，進而影響睡眠品質與情緒穩定，因此更需要細緻且專業的照護介入。在亞東醫院，我們致力於打造友善且具實證基礎的新生兒照護環境，結合「5S安撫法」與全方位的環境調控，協助新生兒在安全、溫暖的環境中安然入睡，健康成長。

科學育兒工具：「5S安撫法」有效提升睡眠品質

新生兒出生後的前三個月，常因適應外在環境變化而出現頻繁哭鬧與難以入眠的情形。為幫助新生兒建立穩定的作息與情緒，美國小兒科醫師 Harvey Karp 博士提出「5S安撫法」，透過模擬胎內熟悉的感官體驗，協助新生兒安定情緒、改善睡眠品質。該方法已廣泛應用於全球婦幼醫療院所，並經臨床實證具有良好成效。

何謂「5S安撫法」？

「5S安撫法」是指結合以下五種簡易而有效的方法，模擬子宮環境，有助於舒緩新生兒情緒與增進睡眠。

●包裹（Swaddling）：使用柔軟包巾輕柔包覆四肢，增強安全感，但須注意新生兒的臀部和腿部需有足夠活動空間，以免影響髖關節發育。

●側躺或俯臥姿勢（Side/Stomach Position）：於醫療人員專業監護下，短暫變換姿勢可幫助穩定呼吸與心跳。（居家照護仍以仰睡為安全原則）

●噓聲（Shushing）：連續且柔和的「噓—」聲模擬子宮內血流音，也可以嘗試白噪音（如：吹風機的聲音）有助於安撫新生兒情緒。

●搖晃（Swinging）：溫和且有節奏的搖晃動作，模擬母體走動節奏，有助安撫哭鬧與焦躁。

●吸吮（Sucking）：經由奶嘴或哺乳進行吸吮，促進腦內啡分泌，讓新生兒獲得舒適與滿足感。

此法適用於出生至3個月的新生兒，亦可依個別發展狀況適度延伸至第4-5個月。在實務照護中，其安撫效果廣受專業肯定。

打造如子宮般的舒適環境：環境調控不可忽視

在亞東醫院新生兒加護病房，我們深知環境對新生兒發育的重要性，特別針對出生初期新生兒落實下列環境調控策略，以輔助5S技巧發揮最大效益：

●光線調節：使用保溫箱罩遮蔽直射光源，降低視覺刺激，保護尚未成熟的視網膜。

●聲音控制：營造低噪音環境，降低機器操作與人員走動聲，維持新生兒平穩狀態。

●溫濕度管理：精準掌控室內溫濕度，模擬子宮內溫暖濕潤環境，穩定體溫與生命徵象。

●親子參與：鼓勵家屬學習並實踐5S技巧，讓父母參與新生兒照護，建立親子連結並提升照顧信心。

照顧的不只是新生兒 更是整個家庭的安心

臨床經驗顯示，結合5S安撫技巧與環境調控，可有效減少新生兒的不安與躁動、穩定心跳與呼吸，並有助於縮短住院天數、提升整體照護品質。更重要的是，當家屬在護理團隊的陪伴與指導下主動參與照顧，不僅能強化親職信心，也有助於降低產後焦慮，促進良好的親子互動與家庭支持系統。在亞東醫院，我們堅持以專業為本、以溫暖為心，從臨床照護、環境優化到家屬教育，提供全方位支持，陪伴每位新生兒與家庭迎接生命中最安心、穩定的起點。

（本文作者為亞東醫院兒童暨新生兒加護病房副護理長；原文刊登於亞東院訊 第306期

