自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

健康網》寶寶不吃藥 配飲料吃？藥師：2飲料不可搭著喝

2025/11/03 11:29

不少幼童很怕吃藥，藥師米八芭提醒，可與藥師討論換成藥水或加上專用糖粉，讓孩子願意吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少幼童很怕吃藥，藥師米八芭提醒，可與藥師討論換成藥水或加上專用糖粉，讓孩子願意吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少幼童恐懼吃藥，家長們各出奇招，包含將藥粉與奶粉一起泡，或是加糖「誘騙」孩子吃藥。然藥師圖文作家米八芭提醒，若孩子恐懼服藥，總不肯好好吃，則建議與醫師、藥師商議換成藥水，或用矯味專用糖粉來幫助孩子願意吃藥。

米八芭在粉專「白袍藥師 米八芭」說明，身為藥師當然要宣導「吃藥就是要配開水」，是當媽之後深刻體會到紙上談兵太理想，現實就是要想辦法讓小朋友吃下去。

建議，如果情況許可，能用開水服藥當然最好，跟醫師、藥師討論藥品是否有藥水形式，或是用矯味專用糖粉也是很棒的做法。真的都不行的狀況下，排除一些真的不建議搭配的飲品，還是可以試試小孩是否能接受！

另外有不少家長會將藥粉混在奶中。米八芭提醒，把藥加到奶裡面騙小朋友喝看起來最簡單快速，但希望各位家長先知道這樣做的風險。每次泡的奶寶寶不喝完根本家常便飯，可能導致藥物劑量不足，更糟糕的狀況可能因藥物的味道導致寶寶對奶或是奶瓶排斥，造成厭奶而影響成長狀況！而且部分藥物也可能會跟奶有交互作用，例如柳橙汁、葡萄柚汁，經研究證實交互作用明顯。

雖然相當辛苦，還是建議藥品配水並且用奶瓶以外方式給藥，空針筒、餵藥器、小藥杯都是可以考慮嘗試的工具。需要耐心嘗試找到適合自己寶寶的工具與方式！「祝福大家都平安健康、不用吃藥！」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中