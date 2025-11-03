健康網》寶寶不吃藥 配飲料吃？藥師：2飲料不可搭著喝

不少幼童很怕吃藥，藥師米八芭提醒，可與藥師討論換成藥水或加上專用糖粉，讓孩子願意吃。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少幼童恐懼吃藥，家長們各出奇招，包含將藥粉與奶粉一起泡，或是加糖「誘騙」孩子吃藥。然藥師圖文作家米八芭提醒，若孩子恐懼服藥，總不肯好好吃，則建議與醫師、藥師商議換成藥水，或用矯味專用糖粉來幫助孩子願意吃藥。

米八芭在粉專「白袍藥師 米八芭」說明，身為藥師當然要宣導「吃藥就是要配開水」，是當媽之後深刻體會到紙上談兵太理想，現實就是要想辦法讓小朋友吃下去。

建議，如果情況許可，能用開水服藥當然最好，跟醫師、藥師討論藥品是否有藥水形式，或是用矯味專用糖粉也是很棒的做法。真的都不行的狀況下，排除一些真的不建議搭配的飲品，還是可以試試小孩是否能接受！

另外有不少家長會將藥粉混在奶中。米八芭提醒，把藥加到奶裡面騙小朋友喝看起來最簡單快速，但希望各位家長先知道這樣做的風險。每次泡的奶寶寶不喝完根本家常便飯，可能導致藥物劑量不足，更糟糕的狀況可能因藥物的味道導致寶寶對奶或是奶瓶排斥，造成厭奶而影響成長狀況！而且部分藥物也可能會跟奶有交互作用，例如柳橙汁、葡萄柚汁，經研究證實交互作用明顯。

雖然相當辛苦，還是建議藥品配水並且用奶瓶以外方式給藥，空針筒、餵藥器、小藥杯都是可以考慮嘗試的工具。需要耐心嘗試找到適合自己寶寶的工具與方式！「祝福大家都平安健康、不用吃藥！」

