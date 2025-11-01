健康網》小孩慢吞吞不是故意的 3招訓練助掌控節奏

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，家長可以幫助練習啟動與排序、訓練時間感與任務預測、訓練掌控節奏。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天早晨的拉鋸戰，是許多家長的日常催著孩子換衣服、收書包、寫功課，卻總覺得怎麼催都沒用。台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，那些看似拖延、分心、三分鐘熱度的行為，或許並不是懶惰，而是孩子的大腦「指揮中心」執行功能暫時卡關了。這時家長可以幫助練習啟動與排序、訓練時間感與任務預測、訓練掌控節奏。

黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」表示，但其實這些「慢吞吞」的背後，不全是態度問題，而是大腦指揮中心也就是我們所說的「執行功能」在卡關。執行功能負責啟動、排序、時間感與情緒調節，可以分成兩個面向。

所謂冷執行功能指的是理性面，例如啟動困難、掌握時間感、安排順序的能力；而熱執行功能則與情緒與動機有關，例如因挫折而分心、情緒影響專注、或一頭熱卻撐不久的三分鐘熱度。

黃閎新提到，很多時候，兩者不是分開出現，而是交錯影響。孩子明明知道該做什麼，卻因為壓力太大、情緒卡住而動不了；有時剛燃起動力，遇到一點挫折又立刻熄火。理性規劃和情緒能量一冷一熱的交戰，讓孩子陷入「想做卻做不動、開始了又做不久」的循環。

台北市童伴心理治療所臨床心理師黃閎新指出，當孩子的大腦「指揮中心」塞車時，最需要的不是再催促，而是讓他練習重新啟動。（圖取自freepik）

黃閎新補充，所以，當孩子的大腦「指揮中心」塞車時，最需要的不是再催促，而是讓他練習重新啟動。具體可以這樣做：

1.讓孩子自己說出要做什麼。例如問：「你覺得現在要先做哪一件事比較好？」幫助他練習啟動與排序。

2.讓孩子自己說出時間。「你估計這件事大概要花幾分鐘？」這能訓練時間感與任務預測。

3.讓孩子自己訂下節奏。「要我提醒，還是你自己設鬧鐘？」讓他在被支持的環境中練習掌控。

黃閎新說明，家長的角色，是幫孩子看見流程、記得時間、整理節奏，而不是代辦所有任務。當孩子能逐漸說出自己的步驟、時間與策略，他的大腦指揮中心就開始真正運作了。執行功能的成熟，不是靠催出來的，而是靠練出來的。孩子在學習整理世界，大人也在學習放慢焦慮的節奏。

