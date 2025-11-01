健康網》中風可提早預防 醫分享5大前兆

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，中風常見5大前兆有：臉歪嘴斜、單側無力、說話含糊、視力模糊、頭暈嘔吐。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，只要懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。中風常見5大前兆有：臉歪嘴斜、單側無力、說話含糊、視力模糊、頭暈嘔吐。

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，中風常見5大前兆。

●臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來。

●單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的。

●說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話。

●視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影。

●頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感。

周宗翰提到，如果你或家人出現以上症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。

周宗翰表示，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。日常這樣做，中風風險自然降。

1.早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠。

2.定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動。

3.多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定。

4.煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性。

5.壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點。

