自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中風可提早預防 醫分享5大前兆

2025/11/01 10:56

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，中風常見5大前兆有：臉歪嘴斜、單側無力、說話含糊、視力模糊、頭暈嘔吐。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，中風常見5大前兆有：臉歪嘴斜、單側無力、說話含糊、視力模糊、頭暈嘔吐。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為中風是「說來就來」的事，但其實身體早就偷偷發出警告。鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，只要懂得觀察，就能提早預防、避免遺憾。中風常見5大前兆有：臉歪嘴斜、單側無力、說話含糊、視力模糊、頭暈嘔吐。

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文分享，中風常見5大前兆。

臉歪嘴斜：表情忽然不對稱，一邊臉垮下來。

單側無力：一隻手或腳沒力、舉不起來或感覺怪怪的。

說話含糊：講話變慢、咬字不清楚、甚至講不出話。

視力模糊：一邊眼睛看不清楚，或突然出現視線黑影。

頭暈嘔吐：突如其來的劇烈頭痛、暈眩或噁心感。

周宗翰提到，如果你或家人出現以上症狀，不要再等！馬上送醫才是關鍵。

周宗翰表示，中醫預防中風，重點在「養氣活血、穩定血流」。日常這樣做，中風風險自然降。

1.早睡早起、避開熬夜：睡不好＝血管壓力大，容易血液黏稠。

2.定時喝水，不要等口渴：尤其是早上起床與睡前2小時，要補充水分幫助血液流動。

3.多按太陽穴、風池穴、合谷穴：放鬆頭頸壓力、幫助循環穩定。

4.煮湯放點天麻＋山藥：天麻可助腦部循環，山藥養脾胃、護血管彈性。

5.壓力大就用拳頭按摩耳上方筋膜：筋膜放鬆，腦壓就不會一直處在臨界點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中