健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》霜降後夜尿多 醫揭原因 4營養素可舒緩

2025/10/31 21:01

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，天冷時血管收縮、排汗減少，腎臟代謝水分變快，是夜尿加劇的主因。（圖取自shutterstock）

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，天冷時血管收縮、排汗減少，腎臟代謝水分變快，是夜尿加劇的主因。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕霜降節氣過後，氣溫驟降、日夜溫差擴大，許多長輩在夜裡起身如廁的次數明顯增加。顧家醫療總院長顧芳瑜提到，天冷時血管收縮、排汗減少，腎臟代謝水分變快，是夜尿加劇的主因。除了調整飲水習慣與作息，更要留意心血管與腎臟健康。可多補充維生素D、大豆類食品、色胺酸食物、茄紅素食物。

顧芳瑜在臉書專頁「顧家醫療 顧芳瑜泌尿科診所」指出，夜尿為生活帶來的健康隱憂:

1.半夜天黑、血壓偏低：起身容易頭暈、視線模糊，稍有不慎可能跌倒或骨折。

2.睡眠品質下降：身體修復速度減慢、免疫力下降，慢性病也更容易趁虛而入。⠀⠀⠀⠀⠀

尤其是心血管疾病的長輩，更需要細心照護。夜間血壓波動、體溫下降，加上頻繁起身可能導致血流突然改變，心臟與腦部的負擔會增加，心肌梗塞或中風的風險也可能升高。⠀

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，夜間血壓波動、體溫下降，加上頻繁起身可能導致血流突然改變，心臟與腦部的負擔會增加。；圖為情境照。（圖取自freepik）

顧家醫療總院長顧芳瑜提到，夜間血壓波動、體溫下降，加上頻繁起身可能導致血流突然改變，心臟與腦部的負擔會增加。；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼霜降後夜尿會更明顯？

顧芳瑜表示，霜降代表逐漸進入冬季，白天日照漸短、早晚氣溫變化大。氣溫下降會讓身體散熱變慢、排汗減少；再加上血管收縮、交感神經活躍，腎臟代謝水分的速度也會加快，尿液自然就會增加。若再加上攝護腺肥大或骨盆底肌力下降，夜尿狀況會更加明顯；如果長輩同時有糖尿病、腎臟病或 心血管疾病，夜尿問題就不只是睡眠困擾了。

夜尿後該補水嗎？

顧芳瑜提到，坊間常說「夜尿後不喝水會讓血液變濃稠、增加心梗風險」，其實是誤解。血液濃稠主要與血糖、膽固醇、血脂有關，而大量喝水反而會增加膀胱負擔，使夜尿更頻繁，睡眠品質也會下降。正確做法：白天規律補水，讓身體水分保持穩定；夜裡若口渴，只要小口潤喉即可。

生活習慣舒緩夜尿

●睡前6小時減少飲水。

●晚上避免茶、咖啡、酒精等利尿飲品。

此外，建議有夜尿困擾的長輩，可適量攝取：

●維生素D：維持膀胱肌肉功能與整體健康。

●大豆類食品：協助女性更年期泌尿道調節。

●富含色胺酸食物（牛奶、香蕉、堅果）：幫助睡眠、減少夜間頻尿感。

●茄紅素食物：減少攝護腺細胞損傷與發炎反應。

顧芳瑜提醒，最好的敬老，就是細心照看家中長輩的健康；若發現長輩夜間起身如廁，超過兩次，影響白天精神與作息，建議儘早諮詢泌尿科醫師，找出夜尿的原因。

