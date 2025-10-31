自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重不只靠運動！ 醫授3撇步吃出易瘦好體質

2025/10/31 19:45

好日子診所醫師張志宇指出，想要養成慢食習慣，可從每口食物多咀嚼5-10下開始，有意識地多咀嚼，久了就會成自然；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕減重者除應關注吃什麼、做什麼運動，其實進食速度也掌握瘦身與否的關鍵。對此，好日子診所醫師張志宇指出，當我們進食時，胃部分泌的荷爾蒙飽足感訊號並非立即傳送到大腦；因此，掌握專注用餐、設定咀嚼目標、預留用餐時間3原則，有助於養成慢食習慣，自然可以減少進食量與對高熱量食物的依賴，並改善消化與穩定血糖，養出易瘦好體質。

張志宇於臉書專頁「好日子診所」發文表示，當我們開始吃東西時，胃部會膨脹並分泌荷爾蒙來傳達飽足感的訊號，但這訊號並非瞬間到達大腦，而是需要約20分鐘。想像一下，當你狼吞虎嚥地吃了一餐，就像在開快車，難免在感受到飽足感前便失控的吃了許多。

慢食4好處一次看

為什麼吃得慢反而更易瘦？張志宇列舉學會放慢吃飯速度的額外好處如下：

減少進食量：細嚼慢嚥讓大腦有足夠的時間接收飽足訊號，自然可以減少進食份量。

改善消化：充分咀嚼能將食物磨得更碎，降低腸胃負擔，有助於吸收，並減少脹氣、消化不良等問題。

提升滿足感：慢慢吃能讓你更專注地品嚐每一口食物，感受食物的口感與香味，有助於減少對高熱量食品的依賴。

穩定血糖：放慢進食速度有助於減緩血糖上升，對於想減重或患有糖尿病的人來說，避免血糖劇烈波動十分重要。

改變進食習慣3步驟

改變進食習慣不容易，張志宇建議，可從以下簡單3步驟做起：

1.專注用餐：放下手機、關掉電視，專注於眼前的食物。

2.設定咀嚼目標：可以從每口多咀嚼5-10下開始，進而到每口20-30下。有意識地多咀嚼，久了就會變成一種習慣。

3.預留用餐時間：為每一餐預留20-30分鐘，讓自己習慣吃飯慢慢來。

張志宇強調，健康的身體，其實是由餐桌上「每一口慢食」所累積的，因此，想要吃出易瘦好體，不妨試著從放慢用餐節奏開始。

