自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

跌倒險終身癱瘓！醫：麻木、無力 脊椎壓迫警訊

2025/10/31 17:48

黃先生術後能重新走路，恢復行動能力。（記者蔡淑媛攝）

黃先生術後能重新走路，恢復行動能力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕72歲黃先生心患有血管疾病與皮質酮低下症，今年8月跌倒後手腳愈來愈無力，最後雙手麻痛到無法抬起，原以為是慢性病造成無力，最後雙腳也癱軟到坐輪椅，才就醫發現是跌倒造成頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓已經損傷病變，若延遲治療恐導致永久性癱瘓。

但黃先生慢性病複雜、手術風險高，後來為他進行微創的椎間盤切除合併支架融合手術，手術歷時1小時，術後隔天就能舉起雙手並使用助行器下床行走。

台中市立老人復健綜合醫院神經外科主任陳肇烜指出，黃先生就診時雙手明顯麻痛，右手完全無法舉起，雙腿僅能微微抬起，依賴輪椅代步，檢查出頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓，導致脊髓損傷及病變，病程惡化快速，在1、2個月就造成嚴重的手腳無力，建議趕緊手術，否則可能永久性癱瘓。

不過黃先生有心血管疾病與皮質酮低下症，長期服用抗凝血藥物與腎臟科治療藥物，麻醉與手術風險極高，術中的心律與血壓不穩、術後傷口血腫比例高，也增加麻醉困難度，加上脖子相對粗短，也提高手術困難。

醫療團隊在手術前啟動跨科整合照護，包括暫停抗凝血藥、進行心臟超音波檢查及新陳代謝科會診，確保病患在安全狀態下接受手術，手術採微創顯微技術完成頸椎椎間盤切除與支架融合，全程約60分鐘，出血量僅5C.C.，降低手術與麻醉負擔。黃先生術後病人神經功能明顯改善，麻木感減輕，雙腳恢復力量，成功重拾行動力。

陳肇烜提醒，跌倒是老人常見外傷，即時跌倒當下沒有劇痛等明顯症狀，但如果發現有漸進式麻木或無力等情形，建議盡速就醫，有可能是外傷造成椎間盤突出，造成脊椎損傷。

黃先生接受頸椎椎間盤切除與支架融合手術，植入脊椎支架。（記者蔡淑媛翻攝）

黃先生接受頸椎椎間盤切除與支架融合手術，植入脊椎支架。（記者蔡淑媛翻攝）

陳肇烜（左）醫師指，黃先生術後能重新走路，恢復行動能力。（記者蔡淑媛翻攝）

陳肇烜（左）醫師指，黃先生術後能重新走路，恢復行動能力。（記者蔡淑媛翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中