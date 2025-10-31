限制級
跌倒險終身癱瘓！醫：麻木、無力 脊椎壓迫警訊
〔記者蔡淑媛／台中報導〕72歲黃先生心患有血管疾病與皮質酮低下症，今年8月跌倒後手腳愈來愈無力，最後雙手麻痛到無法抬起，原以為是慢性病造成無力，最後雙腳也癱軟到坐輪椅，才就醫發現是跌倒造成頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓已經損傷病變，若延遲治療恐導致永久性癱瘓。
但黃先生慢性病複雜、手術風險高，後來為他進行微創的椎間盤切除合併支架融合手術，手術歷時1小時，術後隔天就能舉起雙手並使用助行器下床行走。
台中市立老人復健綜合醫院神經外科主任陳肇烜指出，黃先生就診時雙手明顯麻痛，右手完全無法舉起，雙腿僅能微微抬起，依賴輪椅代步，檢查出頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓，導致脊髓損傷及病變，病程惡化快速，在1、2個月就造成嚴重的手腳無力，建議趕緊手術，否則可能永久性癱瘓。
不過黃先生有心血管疾病與皮質酮低下症，長期服用抗凝血藥物與腎臟科治療藥物，麻醉與手術風險極高，術中的心律與血壓不穩、術後傷口血腫比例高，也增加麻醉困難度，加上脖子相對粗短，也提高手術困難。
醫療團隊在手術前啟動跨科整合照護，包括暫停抗凝血藥、進行心臟超音波檢查及新陳代謝科會診，確保病患在安全狀態下接受手術，手術採微創顯微技術完成頸椎椎間盤切除與支架融合，全程約60分鐘，出血量僅5C.C.，降低手術與麻醉負擔。黃先生術後病人神經功能明顯改善，麻木感減輕，雙腳恢復力量，成功重拾行動力。
陳肇烜提醒，跌倒是老人常見外傷，即時跌倒當下沒有劇痛等明顯症狀，但如果發現有漸進式麻木或無力等情形，建議盡速就醫，有可能是外傷造成椎間盤突出，造成脊椎損傷。
