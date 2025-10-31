自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

嘉市醫療到府服務3千人次 臥床、癌末患者在家安心療養

2025/10/31 17:47

參加的醫事機構人員今分享成果，安寧患者在醫療團隊陪伴下獲得善終。（記者王善嬿攝）

參加的醫事機構人員今分享成果，安寧患者在醫療團隊陪伴下獲得善終。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府2017年起擴大推動醫療到府服務計畫，以打「團隊戰」方式，結合醫院診所、各領域醫事人員，免費提供短暫失能、長照或面臨安寧患者出院準備、居家醫療、社區安寧等服務，陪伴包含腦部重創臥床、癌末等患者安心在家療養，迄今服務約3千人次。

嘉義市衛生局今（31）天在嘉基路加堂舉辦成果發表會。7歲「小奕」因意外導致腦部重創臥床，父母擔心無法獨力照顧，嘉基團隊介入協助，職能治療師到宅評估環境、安排輔具，出院時由護理師陪同返家，耐心教導照護技巧，讓小奕母親十分感動，「幸好有醫療團隊陪伴走這段路。」

嘉義市長黃敏惠說，嘉市推動居家醫療服務展現「跨域協力」與「夥伴關係」力量，感謝所有醫事人員與基層診所共同投入，包含醫師、護理師、中醫師、牙醫師、藥師、營養師與治療師等專業團隊跨界合作，用愛與專業守護市民健康。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，計畫特色是借鏡日本長崎連攜協力模式，不分年齡層，除長照人口外，還增加照顧沒有長照資源補助的短暫失能市民，有需求民眾在嘉義市的醫院出院前，會由醫院人員提供轉銜諮詢。

嘉基院長陳煒說，嘉義市居家醫療成功串聯醫院與社區基層醫療體系，讓醫師與機構間轉介與溝通可以順利銜接。透過分級醫療，大型醫院專注於重症與專業治療，而慢性病與長期照護可以交由社區端負責，經8年持續努力，嘉市醫療服務「在地化」，民眾在社區即可獲得長期而完整的照護，充分展現居家醫療的效益與價值。

嘉義市醫療到府服務短暫失能、長照、安寧等患者，讓患者與家屬安心在家療養。（記者王善嬿攝）

嘉義市醫療到府服務短暫失能、長照、安寧等患者，讓患者與家屬安心在家療養。（記者王善嬿攝）

