健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》網紅醫：7大食品標榜健康卻傷肝！食用前認清

2025/10/31 18:11

廣受亞洲人喜愛的壽司雖看似健康，然網紅醫師金里納提醒，市售壽司使用的醬汁恐高糖、高脂肪。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康食物反而在暗地傷害肝臟？美國的肥胖與內科往紅醫師金里納（ Leonid Kim ）在頻道「Leonid Kim」說明，部分被宣傳為「健康」的食品，但實際上會傷害肝臟、甚至惡化脂肪肝。他指出，大多數問題食物的共同點是含有過多的添加糖分（尤其是果糖），這會導致血脂沉積在肝臟，並引發胰島素阻抗。這支影片在10個多月獲得64萬次點閱。

金里納說明傷害肝臟的 7 種「健康」殺手級食物：

1. 調味優格：許多調味優格，尤其是標榜「低脂」或「高蛋白」的產品，實際上添加了大量的糖分；舉例來說，一杯低脂草莓優格可能含有 13 克添加糖，可能接近甚至超過美國心臟協會（AHA）建議的每日上限（男性 36 克，女性 25 克） 。

金里納提醒，選擇零添加糖的優格，或選擇全脂原味優格，再自行添加如阿洛酮糖、羅漢果糖、新鮮莓果或少量蜂蜜。

2. 格蘭諾拉麥片：雖然過去被認為比其他早餐食物健康，但現今許多格蘭諾拉麥片產品仍含有過多的添加糖分。添加糖中常見的果糖是對肝臟有毒的關鍵，它會增強大腦對高熱量食物的渴望，並且不會刺激瘦素（Leptin，飽足感荷爾蒙）的分泌，導致人們很容易過度進食。

3. 早餐穀物（尤其是調味燕麥）：即使是宣稱高纖維、高蛋白或對心臟健康的早餐穀物，很多仍富含添加糖；尤其是那些袋裝的調味燕麥片，很容易含有過量的添加糖。

4. 果汁：即使是標榜「天然糖分」或「零添加糖」的果汁，由於是以液體形式高度濃縮，因此缺乏新鮮水果中的保護性纖維；缺乏纖維，會使身體更容易且快速地攝取過量的糖分。

5. 罐裝果昔：這些產品常以「天然」、「綠色」或「富含維生素」來宣傳，但許多冰沙包裝中都含有大量的添加糖，且同樣缺乏纖維來抵消過多的果糖吸收。

6. 植物奶：雖然非乳製品本身無害，但多數調味（如原味或香草）的杏仁奶等植物奶都含有添加糖分，有些產品每份超過10克。金里納建議，購買前務必看一下成分標籤，選擇未加糖的選項。

7. 壽司與果乾：市售的壽司中，米飯可能有添加物，以及使用含有高糖分和高加工脂肪的醬料，這些都會惡化脂肪肝，建議淺嚐即可，能自己做更好。

另外市面上常見的加工食品「果乾」，缺乏新鮮水果中的纖維，更容易讓人過度食用，導致血糖飆升，進而引發胰島素阻抗和脂肪肝惡化。

金里納強調，無論食物的名稱多麼健康，食用前應記得3大原則：

檢查標籤： 檢查成分標籤，特別是「添加糖」的克數。

限制攝取： 盡量減少每日添加糖的攝入量。

別被廣告刺激： 尤其宣傳「低脂」的食物，它們往往為了彌補口感而添加了大量的糖分。

