第二階段流感及新冠疫苗開打 賣場設接種站送水果

明（1）天開始開放50歲以上民眾接種流感疫苗及新冠疫苗。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕第二階段公費流感及新冠疫苗將明（1）天起開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，民眾除可到七區衛生所或54家合約醫療院所接種，衛生局也開設71場次社區接種站，其中有7場次設在全聯福利中心，當日前50名接種民眾可獲賣場提供的水果禮盒，民眾完成接種者即可領取。

基隆市衛生局統計，截至10月29日止，已有5萬9千多人施打公費流感疫苗，其中65歲以上長者接種率約佔40%；完成新冠疫苗接種的有1萬5千多人，2項疫苗接種數都比去年同期增加。

衛生局指出，目前國內流感及新冠疫情正進入流行期，接種疫苗後約2週才能有保護力，尚未接種疫苗之50歲以上成人、高風險慢性病人及學齡前幼兒，請儘速至七區衛生所、合約醫療院所或社區接種站完成接種。

基隆市衛生局長張賢政提醒民眾，近期氣溫變化大，除接種疫苗外，亦請務必落實勤洗手、呼吸道與咳嗽禮節，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩，儘速就醫並在家休息。相關資訊可上基隆市衛生局官網首頁>流感/新冠疫苗專區查詢，請民眾就近前往接種。

