健康網》吃藥有學問！食藥署：3要點安全用藥不傷身
〔健康頻道／綜合報導〕吃藥看似簡單，卻暗藏學問。食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒您，正確用藥才能發揮療效，並請謹記以下注意事項，避免未達治療目的反而更傷身。
1.遵照醫囑、藥袋標示正確用藥
食藥署表示，服用藥品前，應了解藥袋上的重要資訊，並遵照醫師或藥師指示使用，包含用法、用量及服用時間；若是指示藥品，則要仔細閱讀標籤、外盒或說明書，注意有關警告事項，以免藥品副作用發生。
2.以正確方式服用藥品
• 避免與特定飲品同服：避免搭配茶類、果汁或牛奶，因其中的咖啡因、酸性成分或鈣、鎂等元素，可能影響藥品吸收或引起交互作用，影響療效。
• 服藥搭配足量水：每次服藥應飲用至少200至250毫升水，以減少藥品卡在食道，造成食道炎，並降低胸痛、胃灼熱、吞嚥困難及食道糜爛的可能性。服藥後應避免立即俯臥或躺下，如需睡前服藥，建議至少提前30分鐘服用。
• 忘記服藥的補救方式：若忘記服藥，以「服藥週期的一半時間」為基準，超過中點時間則不建議補服，未超過則可補服，補服仍維持原劑量，不需調整。
3.注意服藥小細節，避免錯誤服藥
• 在明亮地方服藥，避免黑暗下拿錯或吃錯藥品。
• 藥品應置於原藥袋及包裝，標籤勿撕除，以免混淆。
• 不同藥品勿放置在同一容器，避免取藥時發生錯誤。
食藥署提醒，謹記以上要點，並定期回診追蹤，與醫師討論服藥後的狀況。從容面對每一次服藥，才能守護自身用藥安全！
轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1050期
