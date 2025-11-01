自由電子報
健康網》上班族下午茶怎麼吃？ 3組合無咖啡因穩糖、找回專注力

2025/11/01 15:03

營養師張馨方表示，上班族到了下午身心斷電時，只要吃對天然提神食物，不僅能穩定能量與血糖，還能讓專注力回升；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕上班族一到下午經常體力不支、頭腦混沌，工作效率也跟著下滑。營養師張馨方分享，這時候若不想靠咖啡因硬撐，其實只要選對天然提神食物，例如：地瓜+無糖豆漿、水果+優格、水煮蛋+小包堅果等組合，不僅能穩定能量與血糖，而且攝取自然糖分也不怕胖，高蛋白更能增加飽足感，讓專注力回升。

張馨方於推臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，上班族一到下午3點最怕的不是工作多，而是身心斷電；推薦此時可補充以下3種實用且無咖啡因的下午茶組合，有助延緩能量消耗、穩定情緒與腸道健康：

地瓜+無糖豆漿—溫和升糖、持久續航：地瓜是上班族超方便的能量補給品，含有豐富膳食纖維與複合碳水化合物，可穩定釋放能量，不讓血糖暴衝。此外，搭配1杯無糖豆漿，也可補充植物蛋白與大豆異黃酮，有助穩定情緒與專注力；加上一般超商也買得到，準備超方便。

水果+優格—自然糖份、不怕胖：水果含豐富膳食纖維、維生素及植化素等抗氧化成分，均有助於維持大腦健康。優格則提供蛋白質與益生菌，可幫助維持血糖平衡與腸道健康。尤其推薦搭配奇異果、香蕉或莓果類，既清爽又能讓頭腦更清醒，這是最無負擔的提神下午茶選擇。

水煮蛋+小包堅果—高蛋白穩定能量：蛋白質能刺激多巴胺分泌，幫助專注、提振精神；搭配少量無調味堅果，如杏仁、腰果，可延緩能量消耗，讓飽足感更持久。這組茶點簡單、好攜帶，不論會議前或加班時都很實用。

張馨方提醒，若每天都離不開咖啡或甜點，代表你的身體可能正陷入血糖起伏與慢性疲勞循環。記得午餐要均衡攝取蛋白質+蔬菜+好油脂，下午在補充這些無咖啡因提神食物幫自己充電，自然精神滿滿。

