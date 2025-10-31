限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》萬聖節防「糖糖危機」醫：孩子吃糖4風險愛注意
〔健康頻道／綜合報導〕Happy halloween！今（31）日為萬聖節，不少孩子近期已經體驗過變裝的樂趣了。不過這節日的重頭戲應當是「糖果」，醫師示警：甜到心坎的糖果不僅可能影響孩子的血糖，更可能造成齲齒的後果。
雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，小孩爆吃糖果，最容易腸胃炎＋蛀牙。你以為小孩扮鬼怪就好玩？真正嚇人的，是「一把糖果」下肚！
請繼續往下閱讀...
1. 高糖飲食 → 腸道壞菌增生，腸胃炎風險上升。
2. 口腔糖分殘留 → 齲齒、牙齦發炎率翻倍。
3. 血糖急升急降 → 孩子暴衝＋過動更明顯。
4. 含糖飲料更糟 → 高果糖加重肝臟負擔。
最後卓韋儒提醒：糖果盡量「集中餐後一次吃完」，不要整天啃；吃完一定刷牙或漱口；搭配無糖茶或白開水，幫助沖淡口腔糖分，降低蛀牙風險。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應