健康網》萬聖節防「糖糖危機」醫：孩子吃糖4風險愛注意

孩子吃下過多糖果，不僅增加蛀牙風險，更可能引發血糖波動。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕Happy halloween！今（31）日為萬聖節，不少孩子近期已經體驗過變裝的樂趣了。不過這節日的重頭戲應當是「糖果」，醫師示警：甜到心坎的糖果不僅可能影響孩子的血糖，更可能造成齲齒的後果。

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，小孩爆吃糖果，最容易腸胃炎＋蛀牙。你以為小孩扮鬼怪就好玩？真正嚇人的，是「一把糖果」下肚！

1. 高糖飲食 → 腸道壞菌增生，腸胃炎風險上升。

2. 口腔糖分殘留 → 齲齒、牙齦發炎率翻倍。

3. 血糖急升急降 → 孩子暴衝＋過動更明顯。

4. 含糖飲料更糟 → 高果糖加重肝臟負擔。

最後卓韋儒提醒：糖果盡量「集中餐後一次吃完」，不要整天啃；吃完一定刷牙或漱口；搭配無糖茶或白開水，幫助沖淡口腔糖分，降低蛀牙風險。

今（31）日為萬聖節，高雄萬聖節展示巨型大南瓜。示意圖。（高雄市教育局提供）

