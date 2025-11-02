健康網》提不起勁是荷爾蒙失衡 7營養素找回好心情

營養師高敏敏指出，補充快樂營養，可吃含有色胺酸、維生素B群、鎂、Omega-3脂肪酸、可可多酚、辣椒素、益生菌食物。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕有時候明明什麼事都沒發生，卻覺得心情悶悶的、提不起勁。其實是體內快樂荷爾蒙出現失衡啦！營養師高敏敏於臉書粉專指出，快樂其實是由兩大主角一起製造的：腦內啡與多巴胺。補充快樂營養，可吃含有色胺酸、維生素B群、鎂、Omega-3脂肪酸、可可多酚、辣椒素、益生菌食物。

腦內啡和多巴胺

●腦內啡：讓人感受到舒緩、興奮、幸福的瞬間快感，像是運動後的痛爽感，是主動釋放的快樂荷爾蒙。

請繼續往下閱讀...

●多巴胺：讓人感覺滿足、被獎勵。例如完成任務後的成就感、吃到甜點的小確幸；或是與朋友打屁聊天後的開心感。它釋放得比較慢 但快樂會持續得更久。

高敏敏表示，兩者一快一穩，一動一靜。一起構成了我們日常的「幸福迴路」，要維持好心情，不靠外力也能快樂，就從日常飲食開始補對營養吧。

快樂營養這樣吃

●色胺酸：雞胸肉、豆製品、南瓜籽、香蕉。是「血清素」的原料 能穩定情緒、改善睡眠。

●維生素B群（B6、B12、葉酸）：全穀、深綠葉菜、酵母粉。幫助神經傳導物質合成 讓快樂荷爾蒙更容易啟動。

營養師高敏敏指出，雞胸肉、豆製品、南瓜籽、香蕉。是「血清素」的原料 能穩定情緒、改善睡眠。（圖取自freepik）

●鎂：杏仁、腰果。能放鬆肌肉、舒緩焦慮 幫助身心進入放鬆狀態。

●Omega-3脂肪酸：鮭魚、鯖魚、亞麻籽、奇亞籽、核桃。促進腦部健康、調節情緒 減少憂鬱傾向。

●可可多酚：黑巧克力。能促進腦內啡分泌 帶來幸福的滿足感

●辣椒素：辣椒。刺激體內釋放腦內啡 帶來運動後微微興奮的快樂感

●益生菌食物：優酪乳、優格、泡菜。腸道是「第二大腦」 好菌多能促進血清素與腦內啡分泌。讓情緒更穩定、心情更輕盈。

高敏敏提醒，快樂不只來自外在刺激，也能透過飲食與生活習慣慢慢養成，多動一動、多笑一點、多吃營養食物，讓腦內啡與多巴胺自然分泌。每天都能找到自己的幸福小確幸。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法