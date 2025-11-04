自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血壓飆升只控鹽？ 研究：穩壓補「它」簡單又有效

2025/11/04 06:26

營養師薛曉晶說，身體缺水時血液變濃稠，心臟需更用力工作，血壓自然會飆升。因此，維持充足水分平衡是穩固血壓的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

營養師薛曉晶說，身體缺水時血液變濃稠，心臟需更用力工作，血壓自然會飆升。因此，維持充足水分平衡是穩固血壓的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，也是目前全球疾病負擔 （global burden of disease） 排名的首位。飲食想要控制血壓，許多人都知道要少鹽、少油、少糖；對此，營養師薛曉晶表示，據國外研究指出，當身體缺水時，血液變黏稠，其實也是造成血壓不穩定的原因。因此，維持充足的水分平衡，可說是控制血壓最簡單、也最有效的方法。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，當身體缺水時，血液變濃稠，心臟需更用力工作，血壓當然飆升。相反地，足夠水分能幫助腎臟排鈉，讓血壓保持在健康區間。根據研究指出，水分攝取不足與高血壓控制困難息息相關。由此可知，喝水不只解渴，更是穩固血壓的關鍵。

此外，薛曉晶並提及，根據2021年發表於《The Journal of Clinical Hypertension》的研究顯示，中國高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難。建議患者應保持良好水分平衡，是降低血壓的基礎，每天分次喝足2000-2500ml的水，並以白開水為主。

另，衛生福利部國健署也曾於網站發文提醒，定期量血壓也是高血壓防治的基本功。呼籲18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。若有高血壓家族史，又屬肥胖體型者，最好善用生活周邊的血壓站養成定期測量血壓習慣，更要從年輕時開始調整健康的生活型態，例如：採低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），才是做好血壓管理的重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中