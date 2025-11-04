健康網》血壓飆升只控鹽？ 研究：穩壓補「它」簡單又有效

營養師薛曉晶說，身體缺水時血液變濃稠，心臟需更用力工作，血壓自然會飆升。因此，維持充足水分平衡是穩固血壓的關鍵；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕高血壓是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病等重大慢性病的共同危險因子，也是目前全球疾病負擔 （global burden of disease） 排名的首位。飲食想要控制血壓，許多人都知道要少鹽、少油、少糖；對此，營養師薛曉晶表示，據國外研究指出，當身體缺水時，血液變黏稠，其實也是造成血壓不穩定的原因。因此，維持充足的水分平衡，可說是控制血壓最簡單、也最有效的方法。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，當身體缺水時，血液變濃稠，心臟需更用力工作，血壓當然飆升。相反地，足夠水分能幫助腎臟排鈉，讓血壓保持在健康區間。根據研究指出，水分攝取不足與高血壓控制困難息息相關。由此可知，喝水不只解渴，更是穩固血壓的關鍵。

請繼續往下閱讀...

此外，薛曉晶並提及，根據2021年發表於《The Journal of Clinical Hypertension》的研究顯示，中國高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難。建議患者應保持良好水分平衡，是降低血壓的基礎，每天分次喝足2000-2500ml的水，並以白開水為主。

另，衛生福利部國健署也曾於網站發文提醒，定期量血壓也是高血壓防治的基本功。呼籲18歲以上民眾每年至少要量一次血壓。若有高血壓家族史，又屬肥胖體型者，最好善用生活周邊的血壓站養成定期測量血壓習慣，更要從年輕時開始調整健康的生活型態，例如：採低油、糖、鹽及高纖飲食，拒菸酒、適度運動（1天至少運動30分鐘），才是做好血壓管理的重要關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法