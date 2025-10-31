自由電子報
超加工肉類和飲料危害大！每日攝取增認知障礙風險

2025/10/31 16:53
研究顯示，超加工肉類和飲料對大腦健康危害大。示意圖。（情境照）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國維吉尼亞理工大學研究人員近日深入研究「垃圾食物金字塔」，分析最有害的食物。研究人員發現，超加工肉類和飲料對大腦健康危害最大。

根據科學網站《Science Alert》報導，研究發表於美國臨床營養學期刊上。研究人員利用密西根大學健康與退休研究數據，追蹤4750名55歲及以上的美國居民，評估他們在長達7年的時間裡的健康狀況變化。從2014年到2020年，研究人員每2年評估一次參與者認知狀況。

研究人員採常見的腦部健康評估方法，測試參與者的即時回憶和延遲回憶能力，以及其他一些評估，例如倒數或連續減去幾個數字。最終總共有1363名參與者出現認知障礙。

研究發現，每天額外攝取至少1份超加工動物製品的人，認知障礙的風險增加了17％。含糖飲料對大腦損害也略低一些，每天額外攝取至少1杯的人，患認知障礙的風險增加了6％。

研究結果顯示，1份肉食披薩和1杯可樂的組合，可能會對大腦造成雙重損害。

維吉尼亞理工大學人類營養、食品和運動學教授戴維（Brenda Davy）指出，飲食習慣是可以改變的，若想要保護好大腦，應在飲食選擇上保持合理和均衡。

