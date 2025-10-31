自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

皮蛇好發50歲以上成年人 台東帶狀疱疹疫苗明年補助

2025/10/31 16:33

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀皰疹疫苗。（縣府提供）

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀皰疹疫苗。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長饒慶鈴今（31）日上午宣布，台東縣正式於明（2026）年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。

饒慶鈴表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防。但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步，縣府規劃明年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。

衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。

衛生局進一步指出，預防重於治療，縣府明年將以縣預算購買800劑疫苗、提供給400名符合接種條件的民眾免費接種2劑疫苗，第一劑與第二劑接種間隔為2～6個月，完成2劑疫苗接種整體保護力達90%，10年後的保護力可維持80%。

縣府呼籲，若符合補助資格，應盡早接種疫苗，特別是有慢性病或免疫力較弱者，更應主動諮詢醫師並安排接種，也提醒臺東的鄉親朋友平時保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀疱疹疫苗。（縣府提供）

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀疱疹疫苗。（縣府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中