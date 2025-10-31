皮蛇好發50歲以上成年人 台東帶狀疱疹疫苗明年補助

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀皰疹疫苗。（縣府提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣長饒慶鈴今（31）日上午宣布，台東縣正式於明（2026）年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。

饒慶鈴表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防。但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步，縣府規劃明年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。

請繼續往下閱讀...

衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。

衛生局進一步指出，預防重於治療，縣府明年將以縣預算購買800劑疫苗、提供給400名符合接種條件的民眾免費接種2劑疫苗，第一劑與第二劑接種間隔為2～6個月，完成2劑疫苗接種整體保護力達90%，10年後的保護力可維持80%。

縣府呼籲，若符合補助資格，應盡早接種疫苗，特別是有慢性病或免疫力較弱者，更應主動諮詢醫師並安排接種，也提醒臺東的鄉親朋友平時保持規律的作息、避免熬夜、儘量降低生活與工作的壓力、均衡飲食、接種疫苗等提升自身免疫力，可降低帶狀疱疹及其併發症的發生。

縣府宣布提供400名額供特定族群年長者施打帶狀疱疹疫苗。（縣府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法