健康網》減重攝取甜味劑取代糖？ 世界衛生組織：不建議！

營養師科提斯說，甜味劑常被用來取代砂糖，但世衛組織認為，因不確定長期食用的減重效果及負面效應，故不建議以它作為減重手段；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了減重，常以代糖取代想吃甜的欲望、這樣做是否真能達到瘦身目的？營養師科提斯引述國外研究表示，甜味劑如阿斯巴甜等，雖可能減少糖量攝取，卻會讓頭腦和身體疑惑：「明明有甜味，為什麼沒有能量進來？」進而造成吃下更多補償性的糖，還可能對於腸道菌相、心臟代謝健康產生負面影響。因此，世界衛生組織目前也不建議以甜味劑作為減重手段。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，含糖飲料的糖量通常比我們想像的高，以1瓶600cc的汽水來說，可能就有50-70克的精緻糖。所以，常吃甜食、喝含糖飲料，容易造成體脂慢慢累積，血糖、血脂代謝也變得異常。

請繼續往下閱讀...

科提斯進一步說明，至於甜味劑，如阿斯巴甜、醋磺內酯鉀、蔗糖素等，因具有甜感但無熱量，所以常被用來取代砂糖而被認為可能幫助減重。有研究讓肥胖者以甜味劑飲料取代含糖飲料，結果發現，確實可以明顯降低熱量攝取，體重也跟著下降。

不過，科提斯說，其實甜味劑不完全只有優點。因為甜味劑有甜感但無熱量的特性，會讓頭腦跟身體產生錯亂，「明明有甜味，為什麼沒有能量進來？」於是之後會補償性的吃下更多糖。甚至有動物實驗發現，長期食用甜味劑可能對腸道菌相，以及心臟代謝健康產生負面影響（雖然研究的劑量常超過人類食用量）。

科提斯提及，目前世界衛生組織並不建議以甜味劑作為減重手段，就是因為不確定長期食用的減重效果以及負面效應。此外，運動人士也常有控制體重的需求，因而使用甜味劑取代精緻糖，以降低熱量攝取，但糖其實也是運動時重要的能量來源。

因此，科提斯提醒須注意是否因為使用甜味劑，導致碳水化合物攝取不足，反而降低運動表現及運動後的修復。此外，運動人士的代謝能力與肥胖者不同，所以無法用肥胖者的研究來推測對運動人士的影響。

科提斯強調，個人在減肥時也會喝零卡可樂，以緩解想吃甜食的欲望；雖然目前仍需更多研究探討長期吃甜味劑的好處及風險，但認為偶爾短期食用應該是沒問題的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法