自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》減重攝取甜味劑取代糖？ 世界衛生組織：不建議！

2025/10/31 19:16

營養師科提斯說，甜味劑常被用來取代砂糖，但世衛組織認為，因不確定長期食用的減重效果及負面效應，故不建議以它作為減重手段；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯說，甜味劑常被用來取代砂糖，但世衛組織認為，因不確定長期食用的減重效果及負面效應，故不建議以它作為減重手段；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了減重，常以代糖取代想吃甜的欲望、這樣做是否真能達到瘦身目的？營養師科提斯引述國外研究表示，甜味劑如阿斯巴甜等，雖可能減少糖量攝取，卻會讓頭腦和身體疑惑：「明明有甜味，為什麼沒有能量進來？」進而造成吃下更多補償性的糖，還可能對於腸道菌相、心臟代謝健康產生負面影響。因此，世界衛生組織目前也不建議以甜味劑作為減重手段。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文指出，含糖飲料的糖量通常比我們想像的高，以1瓶600cc的汽水來說，可能就有50-70克的精緻糖。所以，常吃甜食、喝含糖飲料，容易造成體脂慢慢累積，血糖、血脂代謝也變得異常。

科提斯進一步說明，至於甜味劑，如阿斯巴甜、醋磺內酯鉀、蔗糖素等，因具有甜感但無熱量，所以常被用來取代砂糖而被認為可能幫助減重。有研究讓肥胖者以甜味劑飲料取代含糖飲料，結果發現，確實可以明顯降低熱量攝取，體重也跟著下降。

不過，科提斯說，其實甜味劑不完全只有優點。因為甜味劑有甜感但無熱量的特性，會讓頭腦跟身體產生錯亂，「明明有甜味，為什麼沒有能量進來？」於是之後會補償性的吃下更多糖。甚至有動物實驗發現，長期食用甜味劑可能對腸道菌相，以及心臟代謝健康產生負面影響（雖然研究的劑量常超過人類食用量）。

科提斯提及，目前世界衛生組織並不建議以甜味劑作為減重手段，就是因為不確定長期食用的減重效果以及負面效應。此外，運動人士也常有控制體重的需求，因而使用甜味劑取代精緻糖，以降低熱量攝取，但糖其實也是運動時重要的能量來源。

因此，科提斯提醒須注意是否因為使用甜味劑，導致碳水化合物攝取不足，反而降低運動表現及運動後的修復。此外，運動人士的代謝能力與肥胖者不同，所以無法用肥胖者的研究來推測對運動人士的影響。

科提斯強調，個人在減肥時也會喝零卡可樂，以緩解想吃甜食的欲望；雖然目前仍需更多研究探討長期吃甜味劑的好處及風險，但認為偶爾短期食用應該是沒問題的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中