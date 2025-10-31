自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

「千揪萬歲」長輩運動會 偏鄉長輩也能動起來、延緩老化

2025/10/31 15:29

新北市議員陳乃瑜與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

新北市議員陳乃瑜與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市議員陳乃瑜與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會，相揪當地長輩透過簡單球類運動加上認知訓練，活絡思緒、延緩老化。

陳乃瑜表示，年初於新店舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會，透過運動及社交，讓長輩活化大腦、延緩老化。這次於重陽節移師坪林舉辦，讓偏鄉長輩不必千里迢迢，讓長輩在生活周遭的環境就能夠有參與運動課程、活化身心的機會。

陳乃瑜說，活動當天現場設立攤位，景文科技大學AI中心的老師、同學運用科技提供身體快速健康掃描的服務，能夠快速判斷參與者身體狀況；元健助聽器則於現場提供聽力檢測服務，若達到一定聽損程度，可至對應門市領取免費公益助聽器；AN速剪則提供參與者快速理髮服務。

陳乃瑜在議會裡就相當關心長輩各項福利，除了成功爭取敬老卡用途及額度的增加，近日亦針對新北市的長照議題，再度向市長質詢。

台灣活躍健身協會理事長李杰凊表示，年初與陳乃瑜合作，於新店舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會，這次再度攜手合作，來到長輩較為熟悉的老人據點辦理活動，就是希望將「運動能夠促進健康、延緩老化」的概念推廣給更多長輩。

這次「千揪萬歲」活動聚集坪林將近百位65歲以上長輩，陳乃瑜也跟著現場的長輩，隨著音樂節拍一同揮汗運動，一同享受活動帶來的樂趣，陳乃瑜也呼籲長輩，平時能夠多多走出家門，與人社交、運動，促進生活品質之餘，也能夠增進思路清晰、延緩老化。

新北市議員陳乃瑜（中）與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

新北市議員陳乃瑜（中）與新北市家的方向協會與台灣活躍健身協會攜手合作於坪林舉辦「千揪萬歲」樂齡運動大會。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中