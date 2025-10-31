自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

助長者自主學習緩老化 美國學者肯定新北市長者照護新模式

2025/10/31 15:51

美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士（左），及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士（左），及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市推動高齡友善城市不斷邁步，美國俄勒岡州立大學健康學院代理院長Richard A. Settersten, Jr.博士，及該校榮譽院長譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」，了解市府導入的「認知悠能」照護模式。

新北市社會局表示，銀色知悠生－蒙特梭利中心自2019年12月起委託社團法人台灣認知功能促進協會經營，結合加拿大蒙特梭利理念，協助長輩延緩老化或失智，打造能自主學習、重拾生活意義的友善空間。

社會局指出，Rick博士專精於生命歷程與人類發展領域，此次參訪除與譚孟春同行外，還包括社會局專門委員林秀穗、認知功能促進協會理事長甄瑞興、秘書長黃慕仁及輔仁大學老師陳若琳、楊康臨等人，一同交流討論新北在長輩照護上的創新實踐。

甄瑞興身為神經科失智症專科醫師，他表示，許多人聽到「蒙特梭利」會直覺聯想到兒童教育，但其實這套理念也能應用於延緩老化與失智照護，他引進加拿大的蒙特梭利「認知悠能法」，強調以患者的能力、興趣與需求為核心，協助長者維持熟悉的生活節奏與自我價值，他指出，人生的意義在於有意義的人生，不要在乎長輩失去的，而是珍惜他還擁有的能力，並繼續訓練與發揮。

參訪過程中，社會局與協會團隊向來賓介紹「認知悠能」的核心精神與推動成果，並帶領參觀中心環境與體驗課程，當日長輩正專注於書法活動，Rick也親自提筆體驗，首次書寫中文便笑說書法字真是優美，他盛讚這樣的課程設計與空間規劃能啟發長者的專注力與自信心。

美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

美國學者Richard A. Settersten, Jr.博士，及譚孟春造訪新北市「銀色知悠生－蒙特梭利中心」。（記者翁聿煌攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中