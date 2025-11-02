自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》洋蔥家族比一比 3大營養成分燃脂、飽足、抗氧化

2025/11/02 06:39

營養師黃雅鈺表示，洋蔥除熱量低，也富含槲皮素等成分，可補充纖維助燃脂，尤其推薦富含花青素的紫洋蔥，涼拌爽口又營養；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師黃雅鈺表示，洋蔥除熱量低，也富含槲皮素等成分，可補充纖維助燃脂，尤其推薦富含花青素的紫洋蔥，涼拌爽口又營養；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕洋蔥不只是料理提味的配角，也富含多種營養素。營養師黃雅鈺指出，洋蔥除了熱量低，也富含槲皮素、多酚等成分，攝取有助補充膳食纖維、增加飽足感、分解脂肪、抗氧化。以辣度來說，黃洋蔥最辣、白洋蔥微辣偏甜，尤其推薦辣度適中且富含花青素的紫洋蔥，涼拌爽口又營養。

農糧署曾於臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」說明，洋蔥含有豐富的維生素C、鉀、鈣、磷等營養素，黃皮、紫皮和白皮洋蔥所含的營養成分相近，紫洋蔥則有較多花青素能抗氧化；至於黃洋蔥含硫化合物較多，口感較辣；並提醒選購時可留意以下重點，包括：球體完整堅實；表皮完整光滑乾燥；無萌芽、無鬚根、無腐爛。

黃雅鈺則於臉書專頁「營養師Couple食記」發文特別介紹，各品種洋蔥具有不同的風味及辛辣度，但皆可用於生食或熟食食用。以辣度比較，黃洋蔥辛辣度最高；紫洋蔥富含較多花青素且辣度適中；白洋蔥則是微辣、口感偏甜。

此外，黃雅鈺進也一步說明，洋蔥的營養成分大致有以下3項：

低熱量：每100公克的洋蔥，熱量約30-40大卡，並含有膳食纖維及水分，可提供飽足感，減少其他食物的攝取。

槲皮素：洋蔥表皮所含的「槲皮素」（Quercetin）為一種類黃酮成分，許多研究中發現，具有抑制脂肪生成及增加脂肪分解的作用。

多酚物質：洋蔥含有豐富的多酚物質，為優秀的抗氧化營養素，攝取對健康有好處。

