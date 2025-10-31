宜蘭鼓勵2階公費流感接種 11月123場次集中服務

宜蘭縣公費流感疫苗採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底接種8萬多劑，使用率超過6成。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕公費流感及新冠疫苗11月1日起啟動第二階段接種，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，宜蘭目前有87家合約院所提供流感疫苗接種服務，62家提供新冠疫苗。為提高接種率，宜蘭縣衛生局將安排123場次集中服務，流感疫苗預計12月前用罄。

宜蘭縣衛生局表示，隨著流感疫情與低溫，民眾對疫苗需求量提升，縣內公費流感疫苗採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底接種8萬多劑，使用率超過6成，10月底中央再增撥4070劑，預計11月會是接種高峰。

請繼續往下閱讀...

衛生局指出，近半個月來因天候不佳，間接影響疫苗施打率，呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種民眾，尤其是65歲以上長者，以及幼童、學生、醫護人員及高風險族群等11類對象，把握時機踴躍接種。

宜縣衛生局於11月起將持續安排集中接種服務，包括提供97場次社區以及26所校園接種服務，另外有87家提供流感疫苗施打服務，62家提供新冠疫苗，詳細合約院所資料，可至衛生局網站查詢。

