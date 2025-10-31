自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

宜蘭鼓勵2階公費流感接種 11月123場次集中服務

2025/10/31 14:16

宜蘭縣公費流感疫苗採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底接種8萬多劑，使用率超過6成。（宜蘭縣衛生局提供）

宜蘭縣公費流感疫苗採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底接種8萬多劑，使用率超過6成。（宜蘭縣衛生局提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕公費流感及新冠疫苗11月1日起啟動第二階段接種，施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，宜蘭目前有87家合約院所提供流感疫苗接種服務，62家提供新冠疫苗。為提高接種率，宜蘭縣衛生局將安排123場次集中服務，流感疫苗預計12月前用罄。

宜蘭縣衛生局表示，隨著流感疫情與低溫，民眾對疫苗需求量提升，縣內公費流感疫苗採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底接種8萬多劑，使用率超過6成，10月底中央再增撥4070劑，預計11月會是接種高峰。

衛生局指出，近半個月來因天候不佳，間接影響疫苗施打率，呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種民眾，尤其是65歲以上長者，以及幼童、學生、醫護人員及高風險族群等11類對象，把握時機踴躍接種。

宜縣衛生局於11月起將持續安排集中接種服務，包括提供97場次社區以及26所校園接種服務，另外有87家提供流感疫苗施打服務，62家提供新冠疫苗，詳細合約院所資料，可至衛生局網站查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中