健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對好油保護粒線體 這油高溫加工危害代謝又易胖

2025/11/02 12:23

藥師蔡佩玲分享國外醫師觀點，指出種子油加工時營養被破壞，生成氧化脂肪與自由基，攝取會攻擊粒線體等，常見如沙拉醬即有；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕對於危害健康議題，許多人可能只關注於食材與調味問題。對此，藥師蔡佩玲表示，台灣人普遍不重視油的來源或品質，也常常以為飲食「少鹽少糖」就能吃得健康。她分享國外醫師Dr. Shanahan於《Dark Calories》一書中指出，大豆油等種子油於高溫高壓加工過程中，營養會被破壞，生成大量氧化脂肪與自由基，導致攻擊粒線體、身體發炎等危害，還會造成代謝下降容易胖。由此可知，每天食用的油品，其實也很值得注意。

蔡佩玲於臉書專頁「菜菜藥師 來一碟專注」發文表示，Dr. Shanahan在《Dark Calories》中解釋了種子油的危害，並指出種子油的問題在於其不穩定性和加工過程。如超市常見的葵花子油、芥花油、大豆油等，製造過程中會被精煉、漂白、脫臭，而這種高溫高壓的製作程序，會把原本的營養破壞殆盡，生成大量氧化脂肪、自由基。進入體內後，便開始攻擊細胞膜、線粒體，導致身體發炎、皮膚容易曬傷、代謝下降又易胖。

此外，Dr. Shanahan也研究發現，當脂肪細胞被「PUFA（多不飽和脂肪）」塞滿，線粒體就沒辦法正常燃燒脂肪。以至於細胞就會很想吃糖，這也說明為什麼明明已吃飽，卻還是想吃甜食與喝飲料。

更嚇人的是，平均有20-40%的現代人體脂都是這些不穩定的油。Dr. Shanahan甚至指出，平常吃的薯條，其毒性相當於吸一支香菸；因為這些薯條的油會被持續加熱，促使毒素不斷倍增。

至於種子油幾乎無所不在，如美乃滋、沙拉醬，以及大部分餐廳、夜市都會使用，那麼日常飲食該怎麼做？蔡佩玲建議可掌握以下3重點：

●改用好油：如橄欖油、椰子油、奶油、花生油、芝麻油等。

●盡量少吃外食。

●讓身體慢慢排出PUFA（約1.5年），一段時間後，也會覺得頭腦變得更清楚。

蔡佩玲提醒，經由該書觀點可知，減少高溫長時間重複加熱油脂＋慎選好油脂對於維護健康很重要。此外，日常飲食多蔬果、多抗氧化食物的選擇，也是應遵循的守則。

