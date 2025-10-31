健康網》南瓜富含維生素E、多酚 料理4招營養風味不流失

營養師老辜指出，許多加工南瓜甜點雖含有天然南瓜，但同時也混入大量糖與飽和脂肪，健康效益遠不如單純的蒸南瓜或自製低糖濃湯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕南瓜是餐桌上常見食材之一，無論是甜點或入菜，不僅老少咸宜，好入口又營養。營養師老辜指出，南瓜藏著滿滿的烹調營養學，善用各種料理方式，不僅影響口感與香氣，更會改變營養吸收的效率。舉例來說，南瓜籽須留意烘烤溫度與保存，以免破壞所含維生素E、多酚與風味；甜點等加工食品須留心隱藏糖份；搭配脂肪料理有助類胡蘿蔔素吸收；輕蒸或短炒更能留住營養。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文指出，想要攝取、烹調出南瓜的最大營養價值，提醒以下4件事尤須留意：

●烘烤南瓜籽注意溫度與保存：烤過的南瓜籽香氣濃郁，可增添風味，蛋白質與礦物質等營養也可大致保留。但若烤溫超過170°C，部分維生素E與多酚會被破壞。保存時，記得避開潮濕與高溫，否則油脂會氧化變質。

●留意加工與甜點類的隱藏糖份：別被「南瓜派」、「南瓜拿鐵」這類品名所騙，許多南瓜甜點雖含有天然南瓜，但同時也混入大量糖與飽和脂肪。這類加工食品的健康效益，遠不如單純的蒸南瓜或自製低糖濃湯。

●搭脂肪有助類胡蘿蔔素吸收：南瓜的橘黃色來自β-胡蘿蔔素與葉黃素，兩者都是脂溶性植化素。研究指出，與油脂同食能顯著提升它們的吸收率。建議製作南瓜濃湯時，加一匙橄欖油、撒些南瓜籽或與堅果同煮，能顯著提升其吸收率。

●加熱對類胡蘿蔔素具雙面效應：加熱會破壞南瓜細胞壁，讓β-胡蘿蔔素釋放，因此，適度燉煮或烘烤能讓營養更易吸收。不過高溫久煮會加速氧化，反而讓抗氧化力下降。關鍵在於「時間與溫度」，建議輕蒸或短炒，比長時間高溫烹調更能保留營養。

老辜提醒，想吃得營養又健康，關鍵不只是吃多少南瓜，重點還有「怎麼煮南瓜」。藉由小小科學原理就能讓南瓜的營養完整釋放，獲取更大的營養價值，以及保留它濃郁的風味。

