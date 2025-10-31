自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》南瓜富含維生素E、多酚 料理4招營養風味不流失

2025/10/31 17:29

營養師老辜指出，許多加工南瓜甜點雖含有天然南瓜，但同時也混入大量糖與飽和脂肪，健康效益遠不如單純的蒸南瓜或自製低糖濃湯；示意圖。（圖取自freepik）

營養師老辜指出，許多加工南瓜甜點雖含有天然南瓜，但同時也混入大量糖與飽和脂肪，健康效益遠不如單純的蒸南瓜或自製低糖濃湯；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕南瓜是餐桌上常見食材之一，無論是甜點或入菜，不僅老少咸宜，好入口又營養。營養師老辜指出，南瓜藏著滿滿的烹調營養學，善用各種料理方式，不僅影響口感與香氣，更會改變營養吸收的效率。舉例來說，南瓜籽須留意烘烤溫度與保存，以免破壞所含維生素E、多酚與風味；甜點等加工食品須留心隱藏糖份；搭配脂肪料理有助類胡蘿蔔素吸收；輕蒸或短炒更能留住營養。

老辜於臉書專頁「老辜營養與科學」發文指出，想要攝取、烹調出南瓜的最大營養價值，提醒以下4件事尤須留意：

烘烤南瓜籽注意溫度與保存：烤過的南瓜籽香氣濃郁，可增添風味，蛋白質與礦物質等營養也可大致保留。但若烤溫超過170°C，部分維生素E與多酚會被破壞。保存時，記得避開潮濕與高溫，否則油脂會氧化變質。

留意加工與甜點類的隱藏糖份：別被「南瓜派」、「南瓜拿鐵」這類品名所騙，許多南瓜甜點雖含有天然南瓜，但同時也混入大量糖與飽和脂肪。這類加工食品的健康效益，遠不如單純的蒸南瓜或自製低糖濃湯。

搭脂肪有助類胡蘿蔔素吸收：南瓜的橘黃色來自β-胡蘿蔔素與葉黃素，兩者都是脂溶性植化素。研究指出，與油脂同食能顯著提升它們的吸收率。建議製作南瓜濃湯時，加一匙橄欖油、撒些南瓜籽或與堅果同煮，能顯著提升其吸收率。

加熱對類胡蘿蔔素具雙面效應：加熱會破壞南瓜細胞壁，讓β-胡蘿蔔素釋放，因此，適度燉煮或烘烤能讓營養更易吸收。不過高溫久煮會加速氧化，反而讓抗氧化力下降。關鍵在於「時間與溫度」，建議輕蒸或短炒，比長時間高溫烹調更能保留營養。

老辜提醒，想吃得營養又健康，關鍵不只是吃多少南瓜，重點還有「怎麼煮南瓜」。藉由小小科學原理就能讓南瓜的營養完整釋放，獲取更大的營養價值，以及保留它濃郁的風味。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中