自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

桃園首創行動CT醫療車 LDCT服務到你家

2025/10/31 12:23

亞東醫院醫師林恆甫，向桃園市長張善政說明行動CT醫療車功能。（記者謝武雄攝）

亞東醫院醫師林恆甫，向桃園市長張善政說明行動CT醫療車功能。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市推動擴大肺癌篩檢，針對四大危險族群提供「低劑量電腦斷層攝影（LDCT）」，但仍有五成符合資格民眾因為行動不便或偏鄉原因無法受檢，因此桃園市政府提供全國首創行動CT醫療車今舉行啟用儀式，該醫療車使用西門子最新設備，並由亞東醫院提供臨床與判讀支援，符合篩資格市民，可透過預約平台查詢行動CT車服務場次進行預約。

這輛行動CT車價值高達六千萬元，由匿名善心人士捐贈，捐贈者因為長輩因素，原本計畫捐贈給南部醫學中心，但南部條件不成熟，最後得知桃園有擴大肺癌篩檢計畫，故捐贈給桃園使用。

民眾在行動CT醫療車上，就可接受LDCT檢查。（記者謝武雄攝）

民眾在行動CT醫療車上，就可接受LDCT檢查。（記者謝武雄攝）

市長張善政致詞時指出，桃園市推動擴大肺癌篩檢目標2萬5千人，目前已經到達2萬人次，顯示民眾對這項民眾認同，隨著行動CT醫療車啟用，會讓更多人受惠。

亞東醫院醫師林恆甫表示，為了更貼近行動不便者，整個車輛設計比照復康巴士，尾門配置升降平台，方便行動不便者安全進入車內；至於輻射部分，醫療級鉛屏蔽作為輻射防護，並比照醫院輻防標準，也經過核能安全委員會審查。另提供逆變穩壓電力，臨時跳電也不中斷，而完成個案檢查只需要5分鐘。

衛生局表示，目前行動CT醫療車主要目的是執行擴大肺癌篩檢計畫，因此參數都設定在低劑量範圍，民眾每次照射約吸收0.8毫西弗，未來完成階段性任務，行動CT醫療車也可將CT設定為一般劑量，擴大為市立醫院巡迴醫療使用。

桃園市行動CT醫療車造價高達6千萬元，為全國首創。（記者謝武雄攝）

桃園市行動CT醫療車造價高達6千萬元，為全國首創。（記者謝武雄攝）

亞東醫院醫師林恆甫，向市長張善政等來賓說明行動CT醫療車功能。（記者謝武雄攝）

亞東醫院醫師林恆甫，向市長張善政等來賓說明行動CT醫療車功能。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政率領相關局處首長，舉行「桃園市行動CT醫療車」啟用儀式。（記者謝武雄攝）

桃園市長張善政率領相關局處首長，舉行「桃園市行動CT醫療車」啟用儀式。（記者謝武雄攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中