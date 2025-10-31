自由電子報
健康醫療
健康 > 名人健康事

健康網》坣娜肺腺癌逝！丈夫聲明：檢查時已4期

2025/10/31 12:28

女星坣娜病逝，享年59歲；今日有報導指出其確切死因為肺腺癌。（張曼芸提供）

女星坣娜病逝，享年59歲；今日有報導指出其確切死因為肺腺癌。（張曼芸提供）

〔健康頻道／綜合報導〕演出多部影視作品以及唱紅不少歌曲的「美聲天后」資深女星坣娜病逝，享年59歲。今31日丈夫薛智偉發表聲明，提到確切死因為「肺腺癌」。

據報導，美籍猶太裔夫婿薛智偉在31日公開說明，坣娜在10月14日因為肺腺癌離世。家屬將在12月14日舉辦追思會。

不少名人曾罹患肺腺癌，例如主持人蕭彤雯曾在健康檢查時發現肺腺癌0期；另外，不少名人也曾罹患肺腺癌並積極抗癌，例如前副總統陳建仁、廣達創辦人林百里。而藝人汪建民、顏正國與馬如龍等人，則因肺腺癌過世。

女星坣娜2017年與商人薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

女星坣娜2017年與商人薛智偉結婚。（資料照，記者胡舜翔攝）

嘉義市政府衛生局表示，依據衛生福利部國民健康署公布110年癌症登記報告，肺癌躍升為發生人數最高癌症，擠下連十五年居首位的大腸癌。最新十大癌症發生人數排名，依序為肺癌、大腸癌、女性乳癌、肝癌、 口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌及胰臟癌。

嘉義市政府衛生局表示，肺癌可分為幾個不同種類，其中肺腺癌是目前肺癌中人數最多的，大約有超過6、7成，肺癌存活率低，主要與診斷期別有關：

第1期肺癌之5年存活率達9成，到了第2期約6成，第3期則下降到約3成。但如果延誤到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。

依據110年臺灣癌症登記資料顯示，目前每2位肺癌個案就有1人診斷時已第4期。近年因為篩檢的推廣，0期及1期肺癌個案顯著增加。

嘉義市政府衛生局表示，衛生福利部自111年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第5癌篩檢，補助肺癌高風險族群2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT），能夠偵測到直徑小於1公分的肺腫瘤或肺結節，是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具。嘉義市衛生局統計今年1月至10月上旬止，符合公費補助對象且完成LDCT篩檢1,045人，發現異常個案116人，確診肺癌有7人。衛生局呼嘯，唯有定期健康檢查早期偵測病灶，早期介入治療才有較好療效。

國民健康署補助低劑量電腦斷層掃描（LDCT）肺癌篩檢，113年補助對象包含：

1.具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。

2.重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。衛生局提醒，吸菸仍是肺癌最主要的危險因子，有吸菸之民眾，應接受戒菸服務，找回自身的健康。

