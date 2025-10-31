自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

研究：文字心理治療成憂鬱症新選擇 效果與視訊療法相當

2025/10/31 12:08

新研究表示，對憂鬱症患者而言，文字心理治療與即時視訊治療具有相似效果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（擷自shutterstock）

新研究表示，對憂鬱症患者而言，文字心理治療與即時視訊治療具有相似效果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項新研究表明，對憂鬱症患者而言，文字心理治療與即時視訊治療具有相似效果。

根據華盛頓大學醫學中心新聞室（UW Medicine Newsroom）報導，該研究發表於美國醫學會網路開放期刊上，由美國華盛頓大學醫學院和線上心理諮商公司Talkspace合力完成。

研究人員比較850名憂鬱成年人的治療效果，他們被隨機分配到文字心理治療與即時視訊治療，療程為12週。治療6週後未見療效的參與者，被重新隨機分配到2種治療方式一同實施的聯合組。實驗結束時，接受不同治療方式的參與者憂鬱症狀和社交功能都有類似改善。

華盛頓大學醫學院精神病學和行為科學系退休教授、該研究資深作者阿雷安（Patricia A. Areán）表示，無論患者是透過文字還是即時視訊與治療師溝通，他們的病情改善速度都相似。這支持將文字心理治療作為1種可行的憂鬱症療法。

華盛頓大學醫學院精神病學前研究教授、論文第一作者普爾曼（Michael Pullmann）指出，憂鬱症是全球致殘和致死的主要原因之一，而文字心理治療可幫助醫務人員接觸到那些可能難以獲得治療的患者。

普爾曼強調，擴大文字療法的保險報銷範圍可以使有效的治療更容易獲得。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中