研究：文字心理治療成憂鬱症新選擇 效果與視訊療法相當

新研究表示，對憂鬱症患者而言，文字心理治療與即時視訊治療具有相似效果。示意圖，圖中人物與新聞無關。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項新研究表明，對憂鬱症患者而言，文字心理治療與即時視訊治療具有相似效果。

根據華盛頓大學醫學中心新聞室（UW Medicine Newsroom）報導，該研究發表於美國醫學會網路開放期刊上，由美國華盛頓大學醫學院和線上心理諮商公司Talkspace合力完成。

研究人員比較850名憂鬱成年人的治療效果，他們被隨機分配到文字心理治療與即時視訊治療，療程為12週。治療6週後未見療效的參與者，被重新隨機分配到2種治療方式一同實施的聯合組。實驗結束時，接受不同治療方式的參與者憂鬱症狀和社交功能都有類似改善。

華盛頓大學醫學院精神病學和行為科學系退休教授、該研究資深作者阿雷安（Patricia A. Areán）表示，無論患者是透過文字還是即時視訊與治療師溝通，他們的病情改善速度都相似。這支持將文字心理治療作為1種可行的憂鬱症療法。

華盛頓大學醫學院精神病學前研究教授、論文第一作者普爾曼（Michael Pullmann）指出，憂鬱症是全球致殘和致死的主要原因之一，而文字心理治療可幫助醫務人員接觸到那些可能難以獲得治療的患者。

普爾曼強調，擴大文字療法的保險報銷範圍可以使有效的治療更容易獲得。

