破不開刀迷思！「感染性主動脈瘤」開刀更能救命 長庚研究登期刊

感染性主動脈瘤的三種主要治療方式，開刀手術、血管內微創修補以及保守藥物治療，不同方法各有適用情況，醫師會依病人的整體健康狀況與疾病特性，選擇最合適的治療方案。（長庚醫院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕微創支架手術近十多年來在健保給付推動下幾乎成為主流，許多醫師與病人都傾向「能不開刀就不開刀」，但林口長庚醫院最新研究卻發現，對於「感染性主動脈瘤」患者，傳統開放手術反而更能救命，研究顯示，雖然開刀初期風險高一點，但長期存活率明顯優於支架手術，這項成果登上今年7月的國際權威期刊「歐洲心臟學會期刊（European Heart Journal）」，顛覆既有印象，也讓台灣健保大數據的研究能量登上國際舞台。

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯教授指出，感染性主動脈瘤是細菌入侵主動脈、造成血管壁壞死與破裂的嚴重疾病，若未即時處理，死亡率極高，過去由於病例少、研究有限，臨床上對於「要不要開刀」一直存在爭議。

請繼續往下閱讀...

研究團隊運用健保大數據與AI演算法，分析2001至2021年間全台1萬9324名主動脈瘤住院患者，找出2387例感染性個案，並比較「開放手術（移除病灶並重建血管）、血管內微創修補（經導管置入支架封閉動脈瘤）、保守藥物治療（使用抗生素控制感染）」三種治療方式的差異。

陳紹緯說，結果發現，雖然微創手術在住院階段的死亡率較低，但長期追蹤5年、10年後，死亡風險反而高於開刀，且再次感染或需要再處理的機率也比較多，反之開放手術雖然初期風險高，但長期存活率與感染控制效果都明顯更好，至於僅用抗生素治療者，死亡率最高，「保守觀察」並非穩當選項。

陳紹緯表示，感染性主動脈瘤不是單純血管病變，而是全身性感染的一部分，若只用支架封住破口、卻未徹底清除感染源，長期仍可能出現併發症或反覆感染。他強調，微創手術可作為急性期暫時穩定病人的「應急橋接策略」，但若病況允許，這項研究提供了證據，開放手術才是首選治療策略。

林口長庚心臟麻醉科醫師張峰誠進一步指出，感染性主動脈瘤在台灣的發生率越來越高，2001年至2021年間約增加近三倍。患者多為高齡男性，平均73.8歲，其中超過一半患有慢性腎病，約一成是洗腎病人。他提醒，台灣洗腎率高，腎功能不佳恐是感染性主動脈瘤的重要危險因子，應提高警覺。

院方表示，這項全國性的大數據研究由陳紹緯領軍，成果登上國際頂尖期刊，是亞洲第一篇針對感染性主動脈瘤治療與預後進行長期追蹤的代表性研究，不只替臨床提供了關鍵證據，也讓世界看見台灣健保資料庫的研究實力，有機會改變未來治療指引。

感染性主動脈瘤是由病原體（如細菌）入侵主動脈，導致血管壁壞死、破裂的罕見疾病，若未即時治療，死亡風險極高。（長庚醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法