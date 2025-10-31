自由電子報
健康 > 杏林動態

醫人也醫心 心臟內科宋茂林跨界釉上彩瓷繪創作

2025/10/31 11:25

宋茂林運用釉上彩瓷繪，在餐盤等家具、物品上創作。（聖馬爾定醫院提供）

宋茂林運用釉上彩瓷繪，在餐盤等家具、物品上創作。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕天主教聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林行醫多年，救人無數，白袍之下，懷抱對藝術的熱情，鑽研10餘年釉上彩瓷繪，近日在醫院內餐廳「聖馬食坊」舉辦「釉上彩瓷繪創作展」，展期至12月底，傳遞藝術的溫度與療癒給社會大眾。

73歲宋茂林不僅是專業的心臟內科醫師，更是多才多藝生活藝術家，曾擔任業餘管弦樂團小提琴手，同時熱愛鳥類攝影，曾舉辦「飛羽生態攝影展」並出版攝影集，10多年前開始接觸釉上彩瓷繪，從興趣出發、持續學習，逐漸成為創作風格獨具的藝術家。

宋茂林說，起初只是想把自己拍攝的鳥類照片應用到不同媒材，嘗試過熱轉印、蝶古巴特等方式，但仍覺得少了靈動的生命力，直到某次偶然看到釉上彩瓷繪作品，對彩瓷繪展現的細緻與優雅感到驚艷，便向嘉義大學駐校藝術家徐瑞芬拜師學藝，他甚至將家裡改造成小型工作坊，備妥原料、瓷器與燒窯設備，開啟專注又充實的創作旅程。

宋茂林並非美術科班出身，構圖成為他最大挑戰，也最能磨練心性，此次展出的荷花作品，他為了呈現葉片與花瓣交錯的光影，連續1個半月、每天超過2個小時，才完成理想中的畫面；他還將家具藝術與瓷繪藝術結合，讓藝術融入生活。

從聽診器到畫筆，從救治生命到藝術創作，宋茂林認為，藝術是以另一種方式延續「治癒」的力量，醫療治癒身體，而藝術撫慰的是心靈，他將對生命的熱愛化為永恆的畫面，希望觀眾欣賞作品時，能感受到那份溫暖與美好。

73歲聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林，白袍下是多才多藝的藝術家。（聖馬爾定醫院提供）

73歲聖馬爾定醫院心臟內科醫師宋茂林，白袍下是多才多藝的藝術家。（聖馬爾定醫院提供）

