季節轉換咳不停 妙齡女咳嗽逾1個月吃感冒藥治不好

不少人罹患氣喘卻不知，以為咳嗽久久不癒是感冒還沒好。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕近期降溫，再加上流感病毒肆虐，感冒人數增加，但有人持續咳嗽逾一個月，連呼吸都出現「咻咻咻」的喘鳴聲，感冒藥也無效，經過醫師診斷，才發現是氣喘，因為環境病毒感染、氣候變化而誘發，患者本身卻不知，誤以為是感冒後遺症，經肺功能檢查調整用藥才逐漸康復。

駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總胸腔內科主治醫師廖培雅表示，最近流感肆虐感冒患者很多，有少數患者在其他診所看診吃藥，吃了逾一個月的感冒藥咳嗽症狀卻不見改善，轉而到醫院求助。一名年輕女患者自述，原本有流鼻水、喉嚨痛或發燒，吃藥後好轉，唯獨不斷反覆咳嗽，吃藥沒效果。

請繼續往下閱讀...

檢視患者用藥紀錄後，醫師進一步詢問對方有無氣喘的家族史、過敏性疾病相關的體質，同時安排肺功能檢查及胸部X光檢查，排除其他原因導致咳嗽不停。

廖培雅說，不少罹患氣喘的患者本身不知道相關症狀，有時會自限性改善，所以根本沒有放在心上，氣喘症狀和感冒很相似容易混淆，主要差別在於氣喘是慢性發炎，患者會有反覆咳嗽、胸悶、喘鳴，在夜間、清晨、運動後、季節轉換、早晚溫差大或接觸過敏原時更明顯，還可能合併有鼻癢、打噴嚏、皮膚癢等其他過敏症狀，病症會持續數週，感冒則由病毒引起，症狀通常在2到4個禮拜後會痊癒。

廖培雅提醒，只要咳嗽超過兩個月以上，就該注意是不是氣喘或其他因素引起，若無妥善治療，恐怕反覆慢性發炎會造成氣道永久性破壞，導致肺功能下降。

胸腔內科醫師廖培雅說，最近有患者咳嗽逾月餘未改善，進一步檢查才知是氣喘。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法