健康 > 杏林動態

新北怡和、恩樺2院11/2試辦假日輕急症中心 就醫掛號均收3百元

2025/10/31 09:50

為紓解假日急診壅塞、鼓勵輕重症分流，衛福部將自11月2日起於六都試辦「假日輕急症中心（UCC）」計畫，提供民眾假日就醫新選擇，其中新北市土城區恩樺醫院列入首波試辦名單之一。（衛生局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為紓解假日急診壅塞、鼓勵輕重症分流，衛福部將自11月2日起於六都試辦「假日輕急症中心」（UCC）計畫，提供民眾假日就醫新選擇。新北市中和區怡和醫院及土城區恩樺醫院列入首波試辦名單之一，服務時段為每週日及國定假日上午8點至晚間12點。新北市衛生局專門委員楊時豪表示，目前新北兩家UCC承作醫院掛號費皆為150元，部分負擔150元，共計300元。

楊時豪指出，試辦院所將以基層醫護人力支援運作，確保不影響醫院既有業務。新北市也將配合中央政策，協調各類醫事公會彙整支援人力清冊，供承作院所排班，確保醫護調度順暢，並加強宣導分級分流制度，讓民眾符合輕症者，可至UCC就醫，以提升醫療服務效率。

衛福部從11月2日起，針對六都設置13個「假日急症中心」。楊時豪表示，目前新北兩家UCC承作醫院掛號費皆為150元，部分負擔150元，共計300元，如果民眾至醫學中心急診則需掛號費300 ，部分負擔750 ，共計1050元。

衛生局說，假日或連假期間若出現發燒、呼吸道症狀、腸胃不適、輕微外傷、燙傷或兒童急性不適等情形，可前往UCC就診。診療科別以內（或兒）科及外（或骨）科為主，耳鼻喉科及眼科則視需求增設或以遠距會診方式提供服務。至於有嚴重症狀或需緊急處置者，仍建議直接前往醫院急診或撥打119求助。

衛生局補充，民眾若前往中和區怡和醫院（連城路49號），可搭捷運環狀線至中和站步行約3至5分鐘，或搭乘57、706、950、921、908、F512、262、307、95等19輛路線公車至附近站點；前往土城區恩樺醫院（中央路一段7-18號）則可搭板南線至海山站步行約5至10分鐘，或搭乘705、265等公車抵達。#

