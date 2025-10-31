自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

逛街打疫苗有禮 南市全聯等3賣場11月1日起設接種站

2025/10/31 10:06

台南市自11月1日起公費流感疫苗擴大施打對象，新增50至64歲無高風險疾病的健康成人也可接種。（記者蔡文居攝）

台南市自11月1日起公費流感疫苗擴大施打對象，新增50至64歲無高風險疾病的健康成人也可接種。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市自11月1日起攜手全聯、家樂福部分門市及南紡購物中心設置流感、新冠疫苗接種站，共有7場次，讓市民在逛街、採買日用品的同時，也能同時完成疫苗接種。

南市衛生局表示，台南市自11月1日起公費流感疫苗擴大施打對象，新增50至64歲無高風險疾病的健康成人也可接種。

南市除37區衛生所與合約院所可提供接種服務外，更攜手全聯柳營中山店、 麻豆中正店、大全聯佳里店、台南關廟店、大全聯台南店等5家門市，以及家樂福永康中山店，自11月1日起設置接種點，讓民眾方便接種。

此外，南紡購物中心也加入支持防疫行動，於11月2日在南紡購物中心A2館1樓南紡廣場設立疫苗接種站。現場免預約採隨到隨到，攜帶健保卡即可接種，還有好禮贈送。

根據疾管署統計，截至10月25日，全國流感併發重症達2065例、死亡497人；新冠重症1695例、死亡394人。而南市流感重症229例、死亡66例，新冠重症131例、死亡35例，其中多數未接種疫苗。

南市衛生局表示，接種疫苗是預防重症與死亡最有效的防線，呼籲符合資格的市民，儘早完成接種，接種後約2週可產生免疫效果，能有效降低重症與死亡風險，同時落實咳嗽禮儀與口罩防護，守護自身及家人健康。接種地點與服務時段，請上南市衛生局官網查詢，或透過「台南疫苗接種預約系統」完成預約。

南紡購物中心11/2日疫苗接種場次時間表。（南市衛生局提供）

南紡購物中心11/2日疫苗接種場次時間表。（南市衛生局提供）

南市全聯及家樂福相關門市疫苗接種場次時間表。（南市衛生局提供）

南市全聯及家樂福相關門市疫苗接種場次時間表。（南市衛生局提供）

