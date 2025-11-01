限制級
健康網》心情隨天氣不美麗 來杯綠拿鐵解憂抗氧化
〔健康頻道／綜合報導〕憂鬱的感覺來襲，可以為自己做什麼？連續下了好幾天的雨，天空都灰灰暗暗的。營養師陳冠蓉提到，心情有點低落時，需要用一杯滿滿抗氧化力的綠拿鐵，幫自己補充「好營養」，化解憂鬱的情緒。
陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典 」發文分享，2人份綠拿鐵食材：
●生地瓜葉200g（需燙熟再加入）：含葉綠素、鐵質，幫助代謝、造血、穩定情緒。
●蒸熟黃豆60g：含植物性蛋白與色胺酸，有助提升快樂荷爾蒙血清素。
●小蘋果1顆 130g：富含水溶性膳食纖維與槲皮素，幫助腸道健康、抗發炎。
●芭樂1／4顆約60g：富含維生素C、抗氧化力強，有助於對抗壓力。
●檸檬汁15cc：維生素C、檸檬苦素、多酚類黃酮，調整壓力荷爾蒙。
●冰開水適量。
一人份
• 熱量：約138kcal。
• 蛋白質：約8g。
• 糖分：約11g。
蓉提醒，生活壓力大、天氣變冷、下雨都容易讓人心情鬱悶，建議大家試試用一杯天然食材製作的綠拿鐵，補充多元營養素，替自己加油打氣。推薦搭配「蔬菜、豆類、水果、堅果」都是幫助大腦釋放「快樂訊息」的好幫手喔！早上喝這杯，輕盈又充滿能量，心情自然也會跟著雨過天晴
