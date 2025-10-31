健康網》頭皮屑爆多別怪洗髮精！ 醫揭5大元凶恐害掉髮

「頭皮雪花」不只是外觀困擾，更可能是頭皮健康亮起紅燈的警訊。若長期忽視，恐導致毛囊萎縮、髮量減少，甚至演變為脂漏性皮膚炎與永久性掉髮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕穿深色衣服時，肩膀上總是佈滿白色雪花？每天洗頭仍止不住頭皮屑如雨後春筍般冒出來？明明已經換了好幾種抗屑洗髮精，頭皮屑問題卻越來越嚴重，甚至開始出現紅腫發癢的症狀？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓提醒，這些「頭皮雪花」不只是外觀困擾，更可能是頭皮健康亮起紅燈的警訊。若長期忽視，恐導致毛囊萎縮、髮量減少，甚至演變為脂漏性皮膚炎與永久性掉髮。

頭皮屑惡化的5大隱藏兇手

柯博桓在臉書「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，頭皮屑的形成機制比想像中更複雜。正常情況下，頭皮細胞會以約28天為週期自然更新，但當這個平衡被打破，角質細胞會異常快速脫落，形成肉眼可見的屑屑。現代生活中有許多隱藏因素正在加速這個惡性循環。

●馬拉色菌過度繁殖

這是最容易被忽視的元凶！柯博桓表示，馬拉色菌是每個人頭皮都存在的天然酵母菌，但當頭皮油脂分泌過盛、免疫力下降或荷爾蒙失調時，這些平時的「好鄰居」就會變成「惡房客」！過度繁殖的馬拉色菌會分解皮脂產生刺激性物質，導致頭皮發炎、角質異常剝落，形成大量油性頭皮屑。這種頭皮屑通常較大片、帶有黃色油膩感，而且伴隨強烈搔癢！

●慢性壓力荷爾蒙失調

現代人的高壓生活正在摧毀你的頭皮健康！長期壓力會導致皮質醇分泌異常，這種「壓力荷爾蒙」不僅會刺激皮脂腺過度分泌，還會抑制免疫系統功能，讓頭皮更容易發炎感染。更嚴重的是，壓力還會影響睡眠品質和營養吸收，形成惡性循環。這就是為什麼許多人在工作繁忙期間，頭皮屑問題會突然惡化！

●錯誤清潔習慣累積傷害

你以為每天洗頭就夠了嗎？錯誤的清潔方式正在讓問題雪上加霜！使用過熱的水溫會刺激頭皮、破壞天然保護屏障；洗髮精停留時間過短無法有效清除油脂和細菌；用指甲抓撓會造成微小傷口，成為細菌滋生的溫床。最常見的錯誤是只洗頭髮不洗頭皮，讓污垢和死皮細胞持續累積，為馬拉色菌提供完美的繁殖環境！

使用過熱的水溫洗頭會刺激頭皮、破壞天然保護屏障；洗髮精停留時間過短無法有效清除油脂和細菌；用指甲抓撓會造成微小傷口，成為細菌滋生的溫床；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●季節變化與環境污染

你有沒有發現換季時頭皮屑特別嚴重？柯博桓表示，這不是巧合！秋冬乾燥的空氣會讓頭皮失水，角質層變得脆弱易剝落；春夏的高溫濕度則會加速皮脂分泌，為細菌提供養分。現代都市的空氣污染、紫外線傷害、冷氣房的乾燥環境，都會持續破壞頭皮的天然平衡。PM2.5顆粒甚至會深入毛囊，引發慢性發炎反應！

●營養失衡與生活習慣

過多的糖分會餵養馬拉色菌，加速其繁殖；缺乏鋅、維生素B群會影響皮膚細胞正常代謝；過度攝取辛辣、油炸食物會刺激皮脂分泌。熬夜、抽菸、酗酒這些不良習慣會降低免疫力，讓頭皮更容易感染發炎。許多人不知道，腸道健康也會影響頭皮狀況，腸道菌群失調會引發全身性發炎反應！

頭皮屑是警訊不是髒 醫籲找出根本原因

柯博桓強調，千萬別把頭皮屑當成單純清潔問題。持續發炎會導致毛囊萎縮，研究顯示慢性頭皮發炎者的髮量流失速度比一般人快3-5成。若不及時處理，可能擴散到臉部、耳朵等部位。

他提醒，頭皮屑反映的是頭皮生態失衡，應從調整作息、舒緩壓力、改善飲食與正確洗頭習慣著手，必要時尋求皮膚科專業診斷，找到根本原因，才能真正解決問題，避免「白雪肩」成為禿頭前兆。

