健康網》坣娜生前曾罹紅斑性狼瘡 醫：常合併憂鬱

桃園療養院副院長李俊宏表示，罹患紅斑性狼瘡狼瘡是很不愉快的經驗，因此發生精神疾患的機率極高。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手坣娜因為肺腺癌去世，享年59歲；同時他在生前曾受到紅斑性狼瘡所苦。桃園療養院副院長李俊宏在臉書回憶，自己擔任實習醫師的時候，就照顧過一位40幾歲的紅斑性狼瘡個案，中間因為免疫抑制感染，很快地出現多處血栓，血尿、呼吸窘迫、低血壓，短短一兩週就走了。「該做的都做了，但現實就是這樣殘酷。」

李俊宏表示，他一直都記得「Catastrophic Antiphospholipid Syndrome, CAPS」這個診斷，因為沒有把這位媽媽好好還給她的孩子。學長安慰我：「學弟，我們盡力了」。

請繼續往下閱讀...

轉精神科後，李俊宏遇上幾起紅斑性狼瘡，合併精神與情緒症狀的例子。中間也有初次診斷是在精神科發現，再轉回過敏免疫風濕科的。李俊宏坦言，這個疾病讓人很辛苦，疼痛、發燒、痕癢、潰瘍都是很不愉快的感受，沒有痊癒的一天，中後期生活經常受限，要學著與疾病共存，做做得到的事情，無怪乎研究顯示有三分之一的紅斑性狼瘡患者合併憂鬱症。有需要，這部分可以找身心科幫忙，能改善不少生活品質。

據報導，坣娜沒有被擊倒，她開始踏上正念與瑜伽的道路，如前面所提，學著與疾病同在，靜觀自己的感受，從瑜伽體驗自己在何處而不被疼痛綁架，做可以做的事情。李俊宏表示，跟這幾年協助患者的經驗一樣，醫學向來不是讓人「不死」的科學，醫藥有其極限，但人性的關懷與企盼，可以讓人「好好活過」。

