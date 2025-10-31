自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》秋冬病毒來襲！ 嬰幼兒「呼吸道融合病毒」預防全攻略

2025/10/31 13:53

入秋後呼吸道融合病毒（RSV）正在蠢動，衛福部國健署提醒，平時應做好個人防護，減少進出人多的公共場所、勤洗手、戴口罩，避免嬰幼兒感染RSV機會；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入秋後呼吸道融合病毒（RSV）正在蠢動。RSV對大人像感冒，但對免疫力尚未成熟的嬰幼兒卻可能引發重症，因此RSV如同「嬰幼兒呼吸道大魔王」。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，目前RSV尚無特效藥，因此，「預防勝於治療」，平時應做好個人防護，減少感染RSV的機會，最好的預防方式還是減少出沒人多的公共場所、勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

國健署「孕產兒關懷網站」表示，RSV是秋冬常見病毒，臺灣地處亞熱帶，RSV流行的季節傾向並不明顯，全年均有病例發生，且病程往往快速又猛烈，嚴重時需住院，甚至康復後仍可能留下氣喘或肺功能變差等後遺症。

RSV傳染途徑

RSV主要是透過飛沫或接觸傳染，且傳染力極強，「只要1人感染，最多可傳染5位嬰幼兒」。更棘手的是，RSV無法終身免疫，即使曾經感染過，新生兒體內的免疫力也不足以防止再次感染。

寶寶氣管狹小，感染RSV後容易因為發炎腫脹導致呼吸道堵塞，且伴隨喘鳴與多痰的現象。典型症狀包括：嚴重咳嗽、痰多；呼吸時有咻咻（喘鳴）聲；發燒；鼻涕黏稠；嚴重時會呼吸困難、發紺。

同時，RSV感染也可能引起併發症，包括細支氣管炎、支氣管痙攣、肺炎，甚至急性呼吸衰竭、重度呼吸暫停與嬰兒猝死。

RSV無特效藥 預防勝於治療

目前RSV尚無特效藥，治療主要以緩解症狀為主，如化痰藥、鼻涕藥、使用氧氣帳等。但支持性療法無法縮短病程，病毒最終仍須靠寶寶自身免疫力來清除。因此，平時應做好個人防護，減少RSV感染的機會，最好的預防方式還是減少出沒人多的公共場所、勤洗手、戴口罩、保持社交距離，尤其像托嬰中心、月子中心、幼兒園這些小朋友常會聚集的地方，還是最危險需要多注意的。

另外，家裡有兄弟姊妹、長期暴露在二手菸環境，或有家族過敏史，也都是相對高感染風險的族群。

面對RSV絕對是預防勝於治療，目前新生兒有RSV單株抗體可選擇接種。健保針對3類高風險族群幼兒（出生週數小於33週早產兒、出生週數35週以下早產兒合併慢性肺病、具有重大血流動力異常的先天性心臟病童），提供短效型RSV單株抗體給付，每月施打一劑、可連續施打6劑。

另外，亦推出長效型RSV單株抗體，能為新生兒及嬰幼兒提供約5個月的防護力，足以撐過RSV的流行季。

除此之外，孕婦也可接種RSV疫苗。媽咪在孕期施打疫苗，不僅保護自己，抗體還能透過胎盤傳給寶寶，提供出生後3至6個月的保護，順利度過免疫力最脆弱的階段。

