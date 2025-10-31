健康網》皮膚皸裂、脫屑、乾癢 中醫4招緩解

不少人一到季節轉換時期，便會皮膚乾癢、脫屑。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣轉涼了，很多人的皮膚開始皸裂脫屑、乾癢不適，範圍從頭頸部、腰背腹部到四肢摺縫處都有；這是因為天氣逐漸轉為乾冷，皮脂腺和汗腺的分泌減少的緣故。

中醫師王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，中醫認為皮膚癢屬於「風燥」、「血熱」、「風濕」或「血虛」的範疇，不同證型採用不同的治法，「風燥」生癢的特性是發病急速、游走性強、癢無定處，以祛風潤燥為治療首選，如消風散等；「血熱」生癢常見於急性期，皮膚紅熱痛癢，當用清熱涼血，如龍膽瀉肝湯；「風濕」生癢，皮膚變得腫脹糜爛、水泡滲出和反覆難癒，宜散風、除濕、健脾，如薏苡仁、茯苓和白朮等。「血虛」生癢，皮膚呈現乾屑、銀白苔蘚化，常出現在冬季癢的後期，當以養血潤燥，如當歸飲子。

皮膚乾癢不只靠藥物控制，亦可從日常生活中著手。王大元提出4項建議：

1.飲食以清淡為主，減少發物、甜食和刺激性飲料，像是海鮮、油炸、奶類、酒精性飲料。

2.洗澡時水溫不可過熱，攝氏37-40度為佳。以清水沖洗為佳，肥皂、沐浴乳要少用，因為潔膚產品容易把皮膚油脂大量帶走，使皮膚更加乾燥。

3.平時可多塗抹硬質地的乳霜，大約2小時補充一次為佳，不建議使用質稀的乳液，因為保濕效果較差。若龜裂嚴重可塗擦紫雲膏，潤膚止癢。

4.搔癢難耐時建議使用冰敷、濕敷或輕壓患處，應避免使用指尖抓破皮膚。

