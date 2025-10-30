自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

拚亞洲第一！ 台灣年底送件申請C肝消除 B肝政策同步升級

2025/10/30 19:02

立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會今天共同舉辦「2025國家肝炎政策建言書」發表會。（記者邱芷柔攝）

立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會今天共同舉辦「2025國家肝炎政策建言書」發表會。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部常務次長莊人祥今（30日）證實，衛福部將於年底正式向世界衛生組織（WHO）申請C型肝炎消除認證，台灣可望成為全亞洲首個達標國家，完成這第一塊拚圖後，下一步將鎖定國內約150至200萬名B肝帶原者，規劃放寬健保治療條件與給付，朝2030年全面消除病毒性肝炎目標邁進。

立法院厚生會肝炎政策促進委員會與厚生基金會今天共同舉辦「2025國家肝炎政策建言書」發表會，提出未來五年B型肝炎防治的三大方向，包括制定「國家級B肝消除計畫」、提高B、C肝個案追蹤照護費點值，及比照C肝排除B肝治療的醫院個別總額管制。

肝癌高居國內癌症死因第2，其中五至七成與B肝有關。厚生會肝炎政策促進委員會召集人陳菁徽指出，肝自1986年全面施打B肝疫苗以來，兒童帶原率降至0.8%，但全台仍有約150至200萬名B肝帶原者，死亡率每10萬人達23.7人，遠高於日本與新加坡，盼透過建言書發布，推動政府加速完善防治政策。

厚生基金會執行長陳柏同表示，建言書目標是延續C肝成功經驗至B肝政策，建議政府結合「健康台灣888計畫」與跨部會合作，建構「篩檢－診斷－追蹤／治療」完整鏈結。具體做法包括擴大1986年前出生者公費篩檢、健檢納入血小板檢驗計算FIB-4指標、及早辨識高風險族群，並推動肝癌納入第7項公費癌症篩檢、串接健保雲端追蹤陽性個案，同時建議提高B、C肝追蹤照護點值，新收案650點、追蹤每次300點，並比照C肝政策，將B肝治療排除醫院個別總額，提升治療可近性與涵蓋率。

莊人祥指出，C肝防治是台灣在肝病防治上的重要里程碑，自健保全面給付口服抗病毒藥物後，診斷與治療涵蓋率均突破九成，已達WHO消除標準，目前中英文申請報告已完成，經專家審查後，預計年底即可送交WHO，接下來政策將聚焦B肝防治，會針對1986年前未接種疫苗者，以「擴大篩檢」及「放寬治療給付」為主軸，盼複製C肝成功模式。

健保署長陳亮妤補充，健保署已研議放寬B肝藥物給付條件，包括肝纖維化F2以上、B型肝炎病毒DNA達2000IU/mL以上，或ALT高於正常值1倍，若為肝癌病人，只要確診且檢出HBV DNA，即可長期使用抗病毒藥物，初估受惠人數約2.6萬人，新增藥費每月約5億元，預計12月進行共擬會議，如達成共識最快明年1月上路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中