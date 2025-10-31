健康網》月經前「排卵痛」不是經痛！醫：併這些症狀需就醫

不少女性在月經來前容易感到疼痛，茂盛醫院醫師張其真表示，適當了解排卵痛的症狀與週期，有助於女性提升對自身健康的掌握；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕在月經來臨之前，若出現下腹部單側隱隱作痛，但並非典型的經痛，這很可能是「排卵痛」的表現。茂盛醫院生殖醫學科醫師張其真表示，排卵痛是一種常見於月經週期中段的下腹不適，位置通常集中在腹部的單側。大多屬於正常的生理現象，無需過度擔心，但若疼痛明顯或持續時間過長，則可能是身體發出的警訊，不容忽視。

張其真表示，適當了解排卵痛的症狀與週期，有助於女性提升對自身健康的掌握，並在出現異常情況時及早就醫。

本文將全面解析排卵痛的發生位置、持續時間、與懷孕的關聯性，並彙整來自社群平台的經驗分享與實用的緩解方法，協助女性更深入認識身體週期，並加強自我照護的能力。

什麼是排卵痛？原來不是只有妳會痛！

所謂排卵痛，又稱「中期疼痛」（Mittelschmerz），是指部分女性在排卵時，於下腹部感受到的短暫性疼痛。這通常發生在月經週期的中間，也就是排卵日附近。

每次排卵時，卵子從卵巢釋放的過程會造成卵巢表面輕微撕裂，或釋放的液體、血液刺激腹膜，這些都可能導致局部疼痛。有人只感覺隱隱作痛，有人則會覺得像被針刺、甚至抽痛。

張其真醫師表示，排卵痛屬於生理現象，通常無需治療。但若疼痛程度高、時間長，就應該盡早就醫，排除婦科疾病的可能性。

排卵痛位置在哪裡？和經痛差很大！

排卵痛的典型位置在下腹部單側，哪一側痛則取決於當月是哪個卵巢排卵。這種痛通常位置明確、局部，感覺像一個點在拉扯或悶痛，可能持續幾分鐘到幾個小時不等。

與此相比，經痛是子宮收縮引起，疼痛多集中在下腹中間，並可能延伸至腰部、大腿內側，疼痛範圍較廣，感覺也較為鈍重。

所以，如果妳在月經週期中段出現「一側小腹突如其來的痛」，那很有可能就是排卵痛。

排卵痛主要發生在下腹兩側，靠近卵巢處。（茂盛醫院提供）

排卵痛持續一週正常嗎？什麼時候該看醫生？

一般來說，排卵痛應該在幾分鐘到兩天內結束。如果妳發現這種痛感持續超過三天，甚至一整週，那就不是「正常的排卵痛」了。

尤其是當妳同時出現以下症狀時，建議儘速就醫：

疼痛劇烈到影響日常活動同側反覆發作發燒、異常出血、頻尿下腹壓痛或摸到硬塊

張其真醫師提醒，長期疼痛可能是卵巢囊腫、子宮內膜異位症或其他婦科問題的警訊。千萬不要只當作「小毛病」而忽略了。

排卵痛舒緩怎麼做？3種方式減輕不適感

雖然排卵痛通常不需要特殊治療，但若影響到生活，還是可以試試以下方法來緩解疼痛：

●熱敷下腹部：用熱水袋或暖暖包熱敷可以幫助血液循環，放鬆肌肉，緩解痙攣。

●服用止痛藥：常見的非類固醇抗發炎藥（如布洛芬、普拿疼）能有效緩解疼痛，但使用前最好先詢問醫師。

●長期困擾者可考慮口服避孕藥：若排卵痛嚴重且頻繁，醫師可能建議服用避孕藥抑制排卵，從源頭解決疼痛問題。

排卵痛會不會懷孕？妳該知道的事

排卵痛發生時，正好是卵子釋放、準備受孕的黃金時期。雖然排卵痛本身不是懷孕的徵兆，但若在此期間有性行為，就有機會懷孕。

張其真表示，若妳在排卵痛後出現下腹悶痛、乳房腫脹、體溫上升、月經遲來等狀況，就可能是早孕的訊號，不妨進一步驗孕確認。

排卵痛雖然是常見的生理現象，但若妳常常痛到影響生活，或感覺不對勁，就不該輕忽。習慣記錄疼痛時間與週期變化，不僅能幫助妳掌握排卵期、提升備孕效率，也能在就醫時提供準確資訊，幫助醫師更快判斷病因。

張其真表示，身體的每個訊號，都是它想與妳溝通的方式。學會傾聽它，讓自己活得更安心、更健康。

