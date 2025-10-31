健康網》醫破解「上腹痛」迷思 劍突軟骨發炎也會像胃痛

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，「劍突軟骨發炎」這個位於胸骨下方的小軟骨，一旦發炎，就可能引起類似胃痛的悶痛與不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾因「上腹痛」走進診間，懷疑自己罹患嚴重疾病。有人擔心是胰臟癌、有人懷疑心肌梗塞，也有人懷疑是自律神經失調。事實上，胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤指出，有時候真正的原因只是「劍突軟骨發炎」，這個位於胸骨下方的小軟骨，一旦被壓迫或發炎，就可能引起類似胃痛的悶痛與不適。

吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，上腹部疼痛（心窩痛）是很常見的症狀，除了常見的胃炎、胃潰瘍和胃食道逆流之外，還有許多其他器官的問題也可能引起此處不適。

請繼續往下閱讀...

他接著說，上腹部匯集許多重要器官，因此疼痛的原因非常多樣化，不過在仔細問診與身體理學檢查後，可以排除很多問題，腸胃科的超音波、胃鏡與大腸鏡也是診斷武器，他分析可能在上腹發生不適的原因：

●膽囊與膽道系統疾病

膽囊位於肝臟下方，在右上腹，但其疼痛感常常會輻射到上腹部（心窩）或右肩甚至背後。

膽結石以及膽囊發炎：膽囊內的結石，是造成膽囊相關疼痛最常見的原因，以他的經驗，絕大多數都在晚上或半夜，吃甚麼胃藥都效果很差，只有止痛消炎藥才能緩減。

膽管炎：膽管發炎或感染，可能伴隨發燒、黃疸（皮膚或眼白變黃）。

●胰臟疾病

胰臟位於胃的後方，胰臟發炎或腫瘤引起的疼痛，常被誤認為胃痛，但其疼痛感更為劇烈，且常會「痛到後背」。

急性胰臟炎：胰臟急速發炎，常由膽結石或酗酒引起，會導致嚴重的上腹部劇痛，並可能延伸至背部。

慢性胰臟炎：胰臟長期發炎導致功能受損。

胰臟癌：早期症狀不明顯，持續性的上腹或背部悶痛是可能的警訊之一。

●肝臟疾病

肝臟本身沒有痛覺神經，但如果肝臟腫大、發炎或長腫瘤，導致包膜受到拉扯，就可能引起右上腹或上腹部疼痛。

急性肝炎：如病毒性肝炎（A型、B型、C型肝炎）或酒精性肝炎，可能引起上腹不適、疲倦、黃疸。

肝膿瘍：通常是悶痛合併數天發燒，如果一開始被診斷為感冒後使用抗生素，就會變成每天低燒，這是因為肝臟內因細菌感染形成膿包，也就是老人家說的金包銀。

肝癌：腫瘤長大到一定程度時，可能引起上腹脹痛。

●心臟與大血管問題 （需高度警覺的急症）

這是最危險且最容易被誤認為胃痛的類型，可能危及生命。

心肌梗塞：俗稱「心臟病發」。心臟下壁的心肌梗塞，其疼痛感可能表現為上腹部「灼熱感」或「壓迫感」，而非典型的胸痛，常會伴隨冒冷汗、噁心、呼吸困難。

主動脈剝離：主動脈內壁撕裂，會引起如「刀割」般的劇烈胸痛或背痛，疼痛也可能延伸至上腹部。

●腸道問題

雖然胃位於上腹部，但其他腸道部位的問題有時也會引起上腹痛。

十二指腸潰瘍：雖然常與胃潰瘍並提，但其疼痛模式（常在空腹或半夜時疼痛）稍有不同。

腸阻塞：腸道不通，可能引起腹脹、嘔吐和上腹絞痛。

功能性消化不良：也稱為「非潰瘍性消化不良」，經胃鏡檢查後無明顯潰瘍或發炎，但患者仍感到上腹疼痛、飽脹感。

吳宗勤叮嚀，上腹部痛的時候，最重要的還是要找醫師看一下，不要只問「估狗大神」，很多病人都覺得自己應該是長了壞東西，引起不必要的焦慮。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法